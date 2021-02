Inspire-se nestes looks de Kamala Harris usando All Star

Desde quando era senadora Kamala Harris chama atenção com seus looks joviais, atualmente como vice-presidente dos Estados Unidos ainda mais. O queridinho da vice é o All Star Chuck Taylor que está caindo no gosto do público após as inúmeras aparições de Kamala com seus pares favoritos.

Segundo pesquisa da empresa americana NPD, as vendas disparam na semana da posse da vice-presidente nos Estados Unidos, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os tênis parecem mesmo ter marcado a campanha. Veja alguns exemplos:

Como você pode perceber, ela customiza a maior parte dos calçados da marca que tem na sua coleção. Outra marca é a preferência pelos modelos mais tradicionais da Converse.

A empresa, aliás é bem antiga, nasceu em 1908, com o intuito de produzir tênis mais resistentes para jogadores de basquete, que antes usavam sapatos muito pesados, o que atrapalhava na prática do esporte. Chuck Taylor jogador famoso da época e que dá nome ao modelo número um da marca, foi quem contou para a marca quais eram as dificuldades que os esportistas com os calçados que usavam.

Assim a Converse fez todas as melhorias pedidas e nasceu o All Star Chuck Taylor que é febre na moda até hoje – de acordo com o site Guia dos Curiosos.

Nos anos 60, os calçados tambémforam usados por estudantes universitários em protesto contra a Guerra do Vietnã. Além de Kamala Harris, Princesa Diana, Kurt Cobain, George Harrison, a banda Ramones, Ian Curtis, do Joy Division, e a roqueira Avril Lavigne usaram All Star em alguma fase de suas vidas.

Confira alguns modelos para você se inspirar e deixar seu look mais moderninho:

1- All Star branco para você também personalizar R$189,99. Compre Aqui.

Continua após a publicidade

2- All Star Chuck Taylor Amarelo R$189,99. Compre Aqui.

3- Chuck Taylor monochrome preto R$199,99.Compre Aqui.

4- Chuck Taylor Plataforma lilas R$219,90. Compre Aqui.

5- All Star plataforma rosa R$344,99. Compre Aqui.

6- All Star clássico R$179,99. Compre Aqui.

6- All Star estampado com estrelas R$ 199,90. Compre Aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quarta-feira (03), e podem estar sujeitos a alterações.