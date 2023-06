Roube o look: 3 visuais elegantes com trench coat

Prático e sempre chique, o trench coat é peça indispensável em tempos frios. Ele foi criado para fins militares por Thomas Burberry (sim, aquele Burberry) em 1912, mas ganhou espaço no guarda-roupa feminino nos anos 1930, quando Hollywood ficou apaixonada pelo modelo. Com uma silhueta transpassada, altura até depois do joelho e um cinto que protege você do vento, ainda é desejado pelos fashionistas e tem, a cada nova temporada, versões reformuladas. Basicamente, ele é tudo ‒ menos chato! Quer se inspirar? Separamos três produções para que você roube o look.

Para as clássicas

Falar sobre trench coat é também falar sobre sofisticação. Com ele e uma calça acetinada, uma blusa de gola alta e um All Star nunca mais serão os mesmos. Se a intenção for incrementar ainda mais conceito ao look, não deixe de colocar acessórios, como o óculos, e uma bolsa clássica. Para um compromisso mais sério, troque o tênis pelo salto ou mocassim.

Deixa as cores trabalharem por você

A velha história de que um visual simples ganha outra cara com o trench coat não é mentira: basta vestir camiseta, calça e salto e você vai ter tudo o que precisa. Mas, para dar um passo além, a indicação é apostar na combinação das cores terracota e azul marinho, que tem todo o potencial para dar certo neste inverno.

O look confortável que te leva para qualquer lugar

Tem dias que a gente só quer uma roupa confortável e prática, né? O bom é que podemos atender a esse desejo sem abandonar nosso estilo, e quem ajuda nisso é justamente o trench coat. Coloque calça jeans, camiseta, tênis, bolsa leve e o casaco, você não vai se arrepender!