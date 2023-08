Roube o look: como usar roupas de academia no dia a dia

No mundo ideal, os leais à atividade física se vestem de moletom e tênis da hora que vão ao trabalho até a que finalmente se exercitam. Todo mundo sabe: as roupas de academia são essenciais no estilo de vida onde praticar esportes é protagonista! E elas não precisam ficar apenas nos treinos, viu? Neste Roube o Look, te mostramos 3 maneiras criativas e modernas de apostar também no dia a dia.

Antes de conhecer os looks, vale lembrar que a grande variedade de modelagens, materiais e cortes encontrados hoje nas peças esportivas ampliou a possibilidade de usá-las em outros eventos. Para quem acha que é uma tendência temporária, um estudo do GlobalData prova o contrário: athleisure, estética que combina lazer com esporte, crescerá 25% até 2025.

Blazer com legging? Funciona!

O blazer ajuda a tirar um pouco da casualidade da legging, tornando o visual possível para um passeio e até para escritórios com um dress code menos formal. Para completar, o tênis branco vai com tudo, e a bolsa de couro grande permite carregar tudo o que você precisa.

Quem disse que vestido e jaqueta não combinam?

Quem procura uma composição despojada encontra no combo vestido longo e casaco esportivo o seu desejo. O truque é adequar as cores, trazendo outros elementos que também funcionam com elas, como a bota preta combinando com a jaqueta do mesmo tom.

Visual descomplicado

Foi-se o tempo que moletom significava roupa de ficar em casa. Basta um conjuntinho monocromático, uma bolsa, um tênis vermelho e um óculos de sol para ter o que precisa. Se a modelagem da calça for diferente, ainda melhor!