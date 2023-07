Roube o look: 3 visuais com calça legging para usar no trabalho

Diga adeus à academia e olá para o escritório! As leggings saíram das ruas, foram parar nas passarelas, invadiram o guarda-roupa das fashionistas e ganharam o coração das mulheres que amam praticidade. Se você busca conforto, definitivamente pode apostar nelas, mesmo quando o dress code pedir por algo mais sério. Basta complementar com peças mais sofisticadas e tcharam: um visual perfeito para trabalhar. Vem ver que isso é mais fácil do que parece, e, claro, roube o look que mais te agradar!

Calça legging no trabalho: aposte na paleta sóbria

Ao unir a legging com peças elegantes, como um blazer marrom, você consegue tornar o visual mais sofisticado. Acrescente uma bota preta, um óculos de sol e uma bolsa quadriculada para trazer mais informações.

Legging com pézinho

Não é porque a legging exala conforto que o resto do look precisa ser careta para compensar. Na verdade, você pode usar um suéter, além de apostar em uma modelagem de calça diferente, como a que tem pézinho.

Legging com camisa branca

Não há como negar: a camisa branca é peça indispensável quando o assunto é roupa de escritório. Junto a uma legging preta e alguma regata sofisticada, você vai ter o que precisa para arrasar no trabalho.