Roube o look: Daisy Jones and the Six é inspiração

Inspirada no best-seller de Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six foi um dos lançamentos mais aguardados do ano. A obra conta a história de uma banda fictícia, em uma trama cheia de rock’n’roll e paixões. O figurino entra no clima dos anos 1970, e encontra o equilíbrio perfeito entre boho e boudoir. Foram mais de mil looks, todos selecionados pela figurinista Denise Wingate, com muito vintage, marcas contemporâneas e itens feitos sob medida. E que tal embarcar nesta moda? Abaixo, separamos peças que tem tudo a ver com a série para que você roube o look!

Daisy Jones

A protagonista rouba a cena quando o assunto é estilo. Da idealista boho até a rockstar mística, o estilo da personagem acompanha sua evolução na temporada. O visual foi inspirado em Cher e Linda Ronstadt, por isso os jeans e as calças de veludo combinadas ao cropped.

Camila

Às românticas e discretas, o estilo inicial da fotógrafa serve como inspiração. Por meio de peças que afloram a feminilidade, como vestidos maxi e jóias delicadas, ela traz esse lado no começo da obra. Com o passar do tempo, Camila prioriza tons terrosos, que incorporam seu lado materno.

Um pouco mais de Daisy

A personagem principal também incrementa ao seu visual peças do universo boudoir, que trazem feminilidade e sensualidade ultrarromânticas às composições. As peças de crochê remetem ao artesanal, enquanto a boca de sino é uma marca dos anos 1970, ideal para trazer a imagem dessa época.