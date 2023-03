Roube o look: vestido midi para o dia, tarde e noite

O mínimo é o máximo! O vestido ‒ nada básico ‒ midi preto é aquela peça coringa, que pode ser usada a qualquer hora do dia, servindo para combinações das mais simples e sofisticadas às mais extravagantes e complexas. Junto a terceira peças, saltos e acessórios, ele pode te levar a qualquer lugar do mundo – útil tanto para o escritório quanto para um passeio noturno. Pensando nisso, a CLAUDIA separou algumas composições maravilhosas com ele. Vem com a gente!

Vestido midi para o dia

O vestido como sobreposição já é estilo por si só, mas combinado a um tênis, uma bolsa de couro e um óculos garante o sucesso que você procura. Seja para um almoço entre amigas ou uma passada no shopping, o visual é ótimo para quem quer passar jovialidade e diversão.

Vestido midi no trabalho

Encontrar a roupa adequada para o trabalho presencial pode ser uma grande questão para muitas mulheres. O vestido midi junto a um blazer branco é o equilíbrio ideal para um look apropriado. Amarrar um lenço em sua bolsa pode ser o que falta para se diferenciar.

Vestido midi para festa!

Depois de um longo dia, chega a hora de relaxar em algum passeio bacana. Vestido preto, acessórios, bolsa de ombro e um salto transparente comunicam sensualidade e praticidade que você pode desejar.