Daisy Jones & the Six: saiba tudo sobre a adaptação

A adaptação de Daisy Jones & the Six estreia no dia 3 de março de 2023, sob o comando de Niki Caro e a produção de Reese Witherspoon e sua empresa, a Hello Sunshine, exclusivamente para assinantes do Prime Video. Baseada na obra de Taylor Jenkins Reid, a minissérie tem o enredo centrado na história de uma banda que encontrou a ascensão e a queda em seus 20 anos, e rapidamente se consolidou como um dos romances mais vendidos de 2019, graças aos seus fãs. O streaming divulgou as informação em conjunto com o teaser e as primeiras fotos oficiais da obra.

Qual a história de Daisy Jones & the Six?

Daisy nasceu em uma família rica, é considerada bonita e é dona de uma voz potente. A falta de apoio para que ela se torne a estrela do rock que deseja, no entanto, não a permite desfrutar das facilidades que a vida lhe entregou. Ignorada pelos pais desde pequena, a menina se tornou independente rapidamente e, paralelamente, tomou dezenas de decisões precipitadas.

Do outro lado da moeda, Billy Dunne cria uma banda em conjunto com seu irmão. O primeiro álbum é recebido positivamente pela crítica e pelo público, graças ao talento deles. Billy, no entanto, impossibilita a participação dos outros membros nas escolhas do grupo e, consequentemente, deixa o comando todo em suas mãos.

Um produtor musical, então, resolve reunir os dois para a criação de um dueto. A parceria era vantajosa tanto para Daisy, que encontrou espaço para mostrar seu talento para o mundo, quanto para Billy, que buscava visibilidade para a banda com a it-girl do momento. O resultado é positivo: eles assumem o topo das paradas musicais. Que saber o resto? vai precisar assistir em março para descobrir.

Assista ao teaser

Hoje (06), o Prime Video liberou o primeiro teaser da produção audiovisual criada a partir de um best-seller homônimo. Dá uma espiadinha no que a companhia separou para você:

Quando será o lançamento?

A minissérie tem data de estreia marcada para o dia 3 de março de 2023, na plataforma da Amazon, para pessoas que assinaram o pacote Prime Video. O início da gravação aconteceu em setembro de 2021, e isso foi descoberto por meio de Riley Keough , que compartilhou uma foto do primeiro dia de filmagem para divulgar a informação. Além disso, houve muita especulação sobre o lançamento ser feito em 2022 ou 2023, mas, como sabemos, o ano ímpar ganhou a oportunidade.

Quem vai interpretar a Daisy?

Riley Keough vai dar a cara ao papel de Daisy. Uma curiosidade importante é que a atriz é neta mais velha de Elvis Presley, considerado uma das maiores figuras do rock. Além de atuar, principalmente em longas independentes, ela é modelo, produtora e diretora. A profissional interpretou personagens em The Good Doctor (2022), Jack & Diane (2012), Mad Max: Fury Road, a série Mad Max, entre outros.

Onde posso assistir?

O lançamento é exclusivo para assinantes do Prime Video, sendo importante destacar Hello Sunshine, Circle of Confusion e Amazon Studios na criação e no desenvolvimento da produção. Com tantos fãs empenhados, é fácil concluir que ela tem tudo para ser um grande sucesso das telinhas.

Elenco

A minissérie conta com Riley Keough, que representa Daisy; Sam Claflin, de Jogos Vorazes, como BIlly; Camila Marrone como Camila Dunne; Suki Waterhouse, de “Simplesmente Acontece”, como Karen Sirko; Josh Whitehouse, como Eddie Roundree; Will Harrison; como Graham Dunne; e Sebastian Chacon como Warren Rhodes.