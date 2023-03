Roube o look: figurinos do Oscar para usar no dia a dia

O Oscar, uma das maiores premiações do cinema, vai ao ar no dia 12 de março. O figurino, junto ao roteiro, equipe e câmeras, conta uma história, que impacta vidas, traz reflexões e pode até mesmo ir além de retratar uma época, transformando-a. Tão próximos do evento, não poderíamos deixar de lado os looks usados em cenas de algumas das obras que estão concorrendo. Aos fãs da sétima arte, confira as composições e roube o look!

Tár

Tár conta a história de uma renomada maestrina e compositora que se prepara para gravar, com a orquestra, a desafiadora Quinta Sinfonia de Mahler. Enquanto concilia trabalho e família, segredos e o próprio poder ameaçam a personagem principal. Os figurinos sóbrios, cheio de cores neutras, ajudam a construir a complexidade e elegância necessárias ao longa.

Tudo em todo lugar ao mesmo tempo

Continua após a publicidade

Tudo em todo lugar ao mesmo tempo mostra uma ruptura interdimensional que transforma a realidade, levando uma heroína nada clichê a lutar contra os perigos do universo. Shirley Kurata, figurinista da obra, trouxe looks do cotidiano para uma história ficcional, inclusive uma das armas é uma pochete marrom.

Triângulo da tristeza

O que aconteceria se um cruzeiro de ricos afundasse e os sobreviventes ficassem isolados em uma ilha? E se um casal de famosos estivesse entre os náufragos? Esse é o enredo de Triângulo da tristeza, que tem um visual de verão, com biquínis, roupas coloridas e pele à mostra.