Roube o look: o tricô está com tudo no inverno!

Esfriou? Nada melhor do que uma peça quentinha para te ajudar! O tricô é versátil, estiloso e finaliza bem qualquer visual – do mais básico ao mais criativo ou elegante. Hoje, trouxemos três opções imperdíveis para você se inspirar neste inverno. Se gostar, não se esqueça: roube o look!

Tricô com saia midi colorida

Imagina um scarpin branco e um tricô cinza texturizado. Parece sem graça demais para você? Aposte na saia midi amarela, então. Esta cor vai trazer alegria e luz para a composição.

Cinza e Preto

Se você é daquelas que amam seguir uma mesma paleta de cores, vá no cinza. Para adicionar contornos, experimente o preto em algumas partes, como no salto ou em detalhes da calça.

Pronta para relaxar

Uma composição focada no dia a dia das mulheres modernas precisa pensar no conforto, afinal uma rotina intensa faz parte do cotidiano desse grupo de pessoas. Assim, uma calça branca junto a uma bota e uma blusa alinha todas as suas necessidades!