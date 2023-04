Roube o look: 3 visuais com calça jeans para ir ao trabalho

Não é difícil encontrar pelo menos uma calça jeans no armário. Versátil, democrática e atemporal, a peça serve para os mais diversos estilos visuais, compondo desde produções cotidianas até as mais luxuosas. Inclusive, é equivocado acreditar que o tecido denim é útil apenas para a moda casual, pois ele é ótimo até mesmo em ambiente profissional. Hoje, separamos algumas inspirações para você chegar no escritório sem medo de errar na escolha!

Repleta de estilo

Para um look formal e nada óbvio com jeans, misture texturas. Esse é o segredo da composição acima, que combina o tecido do blazer com a camiseta de cetim e a calça de denim. A bolsa, o cinto e o óculos são essenciais para um visual mais completo, criando algo menos simples.

Dress code mais despojado

Nem sempre sobra tempo para pensar em superproduções antes de ir ao trabalho. Isso não significa que você precisa abandonar seu estilo. O segredo, então, é apostar no que não tem erro: camisa social azul, jeans, tênis branco e bolsa transversal. A proposta é útil quando o código de vestimenta da empresa é menos rígido.

A mulher moderna que habita em você

A calça de sarja branca é ótima para quem prefere um visual mais clean. Junto ao preto da camiseta e o coturno tratorado, há o equilíbrio necessário para aquele trabalho mais descontraído. O blazer, vale ressaltar, torna o look mais sério e dá mais complexidade a ele.