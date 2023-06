Roube o look: 3 visuais divertidos e elegantes com calça de alfaiataria

Esqueça a calça burocrática de escritório que vem à sua mente quando o assunto é alfaiataria, ela não é mais um bottom exclusivo de looks sérios! Nada de dress code, pode ficar tranquila, hoje trouxemos visuais que combinam sofisticação com casualidade – tudo com a ajudinha da calça de alfaiataria.

Na pegada do barbiecore

Retirar a alfaiataria desse lugar mais formal nem sempre é fácil, mas as cores vibrantes são definitivamente uma mão na roda! Um look todo rosa, por exemplo, foge do óbvio e nos ajuda a compor uma produção divertida.

Gostinho de tendência

Continua após a publicidade

Se você ama mostrar a barriga e quer estar por dentro das tendências, a alfaiataria desconstruída pode ser uma grande aliada: o blazer cropped tem ganhado cada vez mais relevância na moda e é ótimo para quem busca algum recorte em um look mais sério.

Pronta para curtir

Unir camisa branca com calça de alfaiataria também pode ser divertido. Com um tênis, uma bolsa de palha preta e um lenço você vai estar maravilhosa para passear por aí.