Roube o look: bermudas também são elegantes!

Nem longa, nem curta: a gente prefere as bermudas! Elas foram hit anos atrás, depois passaram a esquecidas no armário e agora voltaram com tudo para o verão 2024. E não pense que servem apenas para produções despojadas e esportivas – as bermudas vão muito além. Neste Roube o Look, separamos algumas composições elegantes com esse tipo de peça.

Para amantes do couro

Camisa, bermuda e mocassim funcionam? A imagem acima prova que sim! Quem prefere um visual minimalista, mas rico em complexidade, pode apostar na opção sem medo.

Chique!

Uma composição mais soltinha é sempre a pedida quando o desejo é misturar conforto e sofisticação. O lenço na bolsa azul traz um charme a mais, enquanto a rasteirinha autêntica eleva seu look.

Não esqueça da birken

Já imaginou sandália birken, blazer e bermuda em uma só produção? Se a ideia parece absurda, estamos aqui para provar que não é. O segredo está em combinar itens de uma mesma paleta de cores, além de apostar naquela blusinha maravilhosa de tricô.