10 mensagens inspiradoras para você enviar no Dia das Mães

Em um dia especial como o Dia das Mães é impossível não querer presentear de forma especial as mulheres que tanto significam para nossas vidas. E não é preciso extravagância na hora de demonstrar o amor e gratidão que sentimos por elas. Na verdade, até mesmo palavras, quando sinceras e afetuosas, podem ser mais que o bastante para aquecer o coração de quem se ama.

Mas se nem sempre é fácil expressar o que sentimos da maneira certa, não há problemas em ter um empurrãozinho nessas horas. Por isso separamos 10 mensagens para o Dia das Mães para você que deseja demonstrar seu carinho, seja no Whatsapp, Facebook ou até, quem sabe, pessoalmente.

Veja a seguir:

“As mães são seres preciosos que nos dão a vida, nos protegem e nos cuidam. Para elas uma homenagem é pouco, pois merecem que todos os dias seus filhos as elogiem e amem. Feliz Dia das Mães para todas as mães que diariamente se sacrificam pelos seus filhos. Que amam com todo seu coração e alma, deixo esta homenagem em forma de agradecimento. Pois todas contribuem para melhorar nosso mundo, e pelo mundo espalham ensinamentos de amor e altruísmo.”

“Mãe é sinônimo de amor incondicional, de certeza de termos alguém que nos quer tão bem ou mais ainda que a si mesma.

Ter uma mãe como você é ter por toda a vida um coração generoso e sincero onde descansar minhas tristezas, onde festejar minhas alegrias. Ter uma mãe como você é ter uma amiga verdadeira para toda a vida.

Em você eu posso confiar e confio mais que em mim mesma, pois sei que apenas deseja minha felicidade. Nós nos entendemos, nos respeitamos e em você eu sempre encontrei, além da mais dedicada das mães, uma amiga sincera para todas as ocasiões.

Você sempre foi uma mãe exemplar e é uma amiga presente e excepcional. Eu a amo muito, mamãe, e reconheço em você a maior das bênçãos que enriquecem a minha vida!”

“Minha mãe querida, como eu gostaria que estivesse aqui comigo neste momento e em todos os outros também. Eu amo muito você, mamãe, e sinto muito a sua falta!

Todos os dias meu maior desejo é poder encurtar a distância que nos separa. Pois todos os dias sinto saudade e necessidade do seu olhar, do seu colo, das suas palavras de infinito conforto. Todos os dias sinto a falta de ver você, de a consultar, de em apenas minutos sentir o consolo do seu carinho.

Você é meu orgulho, minha maior inspiração e ter você tão longe fisicamente é uma tortura insuportável. Mas é assim a vida, e é ela que devemos viver o melhor que podemos. Mas fica a saudade e o desejo de ter você perto de mim, talvez não agora, mas um dia, mais tarde e depois para sempre.”

“Não há amor mais verdadeiro e incondicional que o amor de uma mãe. Ele nos conforta e nos dá forças para continuar até nos momentos mais difíceis. Feliz Dia das Mães!

Apesar de todos os dias serem de homenagem às mulheres das nossas vidas que são as nossas mães, hoje é ainda mais. Então desejo um dia maravilhoso para todas as mães guerreiras, carinhosas, que cuidam, se sacrificam e amam seus filhos acima de tudo!”

“Mãe não é um título, é uma dádiva. Não importa se é de sangue ou se é de sentimento. Mãe é sempre uma bênção! E você é a razão de eu existir no mundo com um sorriso de orelha a orelha. Adoro você, mamãe!

Sinto que nada está completo se você não está por perto. Sinto que todos os elogios jamais serão suficientes para reconhecer tudo que você é e tudo que faz. Eu simplesmente te amo, mamãe!”

“Mãe, você me deu a vida e me ensinou tudo que eu precisava. Você me deu a sabedoria e os meios de seguir sendo feliz.

Por tudo isso, agradeço e, mais que isso, sinto que vou passar toda minha vida tentando honrar tudo que aprendi com você.

Querida mãe, você é minha luz quando o mundo está escuro e meu norte quando me sinto sem rumo. Amo muito você! Feliz Dia das Mães!”

“Parabéns, mamãe. Você pode ser mãe de primeira viagem, mas sei que se existe alguém que pode tirar essa jornada de letra, essa pessoa é você.

Chegou a hora de segurar bem forte esse milagre em seus braços e de depositar todo seu amor nesse anjo que veio abençoar sua vida.

Que essa criança seja rodeada de amor, carinho e coisas boas e que seu caminho como mãe esteja repleto de harmonia e tranquilidade.

Toda sorte do mundo e seja bem-vinda ao clube das mães.”

“Parabéns, vó! Hoje o dia é de celebração para você, pois o Dia das Mães é seu também.

Estou torcendo para que todos os instantes desta data sejam vividos de forma bonita, tal como você merece.

Ser avó é um pouco ser uma mãe também, e tanto em um papel como no outro, você sempre foi a melhor.

Eu amo você, e sinto muito orgulho de tê-la como avó! Quero que seja muito feliz e agradeço por todo o amor e apoio que sempre me deu.”

“Mãe, você não está mais entre nós fisicamente, mas neste Dia das Mães quero lembrar com carinho todos os lindos momentos que passamos juntos. A saudade é grande, mas sempre lembraremos da sua força, determinação, coragem e principalmente do amor à vida que sempre teve. Você ficará eternamente em nossos corações. Te amo e sempre te amarei, saudades eternas.”

“Ser mãe é ser presença constante, carinho incansável, proteção e segurança que me garantem que jamais ficarei só na vida.

Ser mãe é ser o que você sempre foi para mim, querida mãe. Um sorriso que conforta e anima na hora mais aflita, uma palavra que acalma e orienta.

O seu coração é tão grande e generoso quanto a imensidão do universo e o seu colo uma certeza de paz. Eu te amo, melhor mãe do mundo!”

“Mãe é força que tudo aguenta, que tudo suporta por amor. É sublime conforto onde se aninham desesperos, desgostos, corações quebrados ou apenas desencontrados.

Mãe é pilar seguro, colo de amor incondicional, sorriso e palavra que acalmam, que orientam. Para todas as mães que na Terra representam o maravilhoso milagre da criação; que geram com o seu ventre e amam com o coração; um bom dia na data que por excelência as celebra: o Dia das Mães!”

Leia também: Dia das mães: 15 presentes de até 100 reais para encantar