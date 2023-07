Roube o look: Gisele é nossa maior inspiração!

Saiam da frente, porque ela vai passar! Gisele Bündchen comemora hoje (20) seu 43° aniversário. A única übermodel do planeta conquistou rapidamente o mundo com sua beleza estonteante, personalidade avassaladora e catwalk poderoso. Seus 1,8 m de altura ficaram pequenos perto do legado imenso que ela trouxe para a moda, não só por revolucionar o desfile, mas também pela luta diária na defesa do meio ambiente. Em homenagem a maior das maiores, trouxemos três visuais perfeitos da celebridade para você se inspirar e, claro, roubar o look!

Nela, não existe preto básico

Seja na vida, ou em seu estilo próprio, Gisele prova dia após dia que a simplicidade não precisa ser tendência passageira. Ao invés de looks extremamente complexos, uma composição toda em preto pode ser o que falta para aquele visual incrível.

Sempre chique!

Não há como negar: ela transmite sofisticação sem precisar de muita coisa. Com uma blusa cinza, um salto branco, uma calça de alfaiataria e uma bolsa, ela conquista o visual que deseja.

Ela também aposta em um bom jeans

Qualquer um que goste de moda tem pelo menos uma boa calça jeans – é assim também com Gisele. A famosa combinou uma camisa branca, um tênis claro, uma bolsa, um blazer e um óculos para complementar o look.