Roube o look: camisa social é peça indispensável

Elas merecem destaque – e um espaço no seu guarda-roupa. As camisas são um clássico da moda e conseguem transitar entre os diferentes estilos e eventos. Úteis para todas as estações, são também ótimas para quando bate a dúvida sobre qual peça usar. No Roube o Look desta semana, trouxemos as queridinhas das mulheres para pertinho de você!

Vestindo personalidade

Básicas, extravagantes, sofisticadas ou descontraídas: não importa de que lado você esteja, as camisas sociais te ajudam a conquistar aquele visual descomplicado e prático que muita gente deseja! Para fugir do óbvio, ouse com uma camisa, um suéter de tricô no formato de cropped como sobreposição e uma calça de alfaiataria amarela.

Camisa com bermuda

Para as apaixonadas por roupas confortáveis, a bermuda jeans junto ao tênis, camisa e acessórios dão match com sua procura. O cinto, a bolsa e o óculos são ótimos para deixar o visual um pouco mais complexo.

O vestido também vale!

Amantes das peças únicas, podem comemorar: você não precisa esperar uma ocasião formal para usar seu vestido todo trabalhado. A camisa social torna a produção mais cotidiana, equilibrando o visual descolado com a peça sofisticada. Para complementar, aposte nas sandálias pretas com amarração.