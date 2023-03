Renner e Ashua lançam campanha de outono e inverno

A Renner e a Ashua Curve & Plus Size lançaram sua nova coleção de outono e inverno 2023. Para esta temporada, trouxeram as cores e texturas das montanhas do Deserto do Atacama e o glamour da cidade de Monte Carlo, que fica em Mônaco. As peças estão disponíveis nos tamanhos M, G, GG, G1 e G3, no e-commerce e nas lojas físicas.

As marcas se inspiraram em mulheres viajantes que exploram novos destinos, mergulhando na arte e cultura de um dos lugares mais surpreendentes da América Latina: o Valle Del Arcoiris, uma região de montanhas coloridas no Chile. Além do conforto, traz o benefício de um visual colorido e intenso, com a proposta de um étnico renovado, que resgata elementos locais, como o handmade, a tecelagem e a tapeçaria. Conheça e compre abaixo!

Coleção Renner e a Ashua Curve & Plus Size

Linhas, tricôs, canelados e tecidos com desenhos, texturas e figuras compõem a campanha, que ainda conta com blusas, quimonos, pantalonas, batas, camisas e outras peças. Tons terrosos, esverdeados e mostarda também têm seu lugar. As roupas estão mais lisas, com padrões e texturas que pouco mudam, e, quando há estampas, elas são clássicas, possibilitando composições minimalistas e elegantes.

O moletom flare, que está em alta, tem seu destaque na coleção. O denim, característico da Ashua, aparece com uma lavanderia clássica e sofisticada em tons escuros, feitos com algodão responsável ambientalmente. Nos conjuntos, a combinação de peças de alfaiataria, grande destaque deste inverno, com estampa vichy está presente. Blazer, saias, shorts e camisas em tweed são outras apostas da marca, que buscou oferecer opções para todos os corpos.