4 looks para quem é apaixonada por calça pantalona

Para ir ao trabalho, festa ou dia de lazer com a família, a calça pantalona é sempre uma ótima pedida. Uma peça versátil e elegante que se adapta bem aos mais diversos tipos de corpo. Não há desculpa para não usar! Separamos alguns looks com a pantalona para você se inspirar:

Com blazer

Combinar a pantalona de tom neutro com um blazer colorido trás alegria para a produção. Incremente o look com acessórios básicos, deixando o destaque para o casaco.

Blazer de poliéster, Forever 21, R$ 189,90* Blusa de algodão, Maria Filó, R$ 199* Óculos de material sintético, Chilli Beans, R$ 249,80* Bolsa de material sintético, Renner, R$ 99,90* Pantalona de sarja, Shoulder, R$ 399* Botas de material sintético, Passarela.com, R$ 129,99*

Com tricô

Chique e sofisticada, a produção com tricô e camisa é perfeita para ir ao trabalho no inverno.

BLUSA de tricô, Viviane Furrier, R$ 474,90* CAMISA de viscose, Hering, R$ 119,99* ÓCULOS de acetato, Fuel, R$ 79,90* BOLSA de tecido, Santa Elisa, R$ 729* BOTAS de couro, Schutz, R$ 360*

Com jaqueta jeans

Para criar um look despojado, aposte em um top e sobreponha com uma jaqueta jeans. A sandália de camurça e a bolsa de couro ajudam a compor o visual.

–

Jaqueta jeans, Forever 21, R$ 139,90* Top de jacquard, Riachuelo, R$ 69,90* Bracelete de metal e material sintético, Parfois, R$ 79,90* Bolsa de material sintético, Parfois, R$ 219,90* Sandálias de camurça, Arezzo, R$ 279,90*

Com tênis

Se é conforto que você procura, o tênis é a melhor escola. Para não errar, verifique o comprimento da calça e escolha um modelo que não fique muito a mostra. O uso de tons pastéis dá um charme ao look.

–

Blusa de tricô, Tig, R$ 1 190* Argolas de metal, Cosmopolitan, R$ 57* Bolsa de material sintético, Renner, R$ 99,90* Tênis de couro,Vert, R$ 429*

*preços pesquisados em maio; sujeitos a alteração

