Luna Bastos x Renner: collab transforma arte em peças de roupa

A artista visual e tatuadora, Luna Bastos, transformou suas criações artísticas em peças da nova coleção da Renner, a ‘Somos Arte’, que busca representar a liberdade que arte traz para criar novas possibilidades de ser e estar no mundo, reforçando questões de diversidade cultural na moda e na ancestralidade. Com modelagens amplas, tecidos fluídos e composições com entrelaçados, a collab é uma grande pedida para o verão.

A coleção ainda abusa de estampas com padrões geométricos no vermelho e em tons de azul, que dão o toque pessoal da artista e tornam a coleção a cara do verão.

