Moda autoral: 5 multimarcas para conhecer novos designers

Opção de destino para quem busca conhecer diferentes designers e moda autoral, muitas lojas multimarcas contam com curadoria afiada. Nas prateleiras e em espaços virtuais, é possível encontrar novos nomes e outros já consolidados com traços cheios de personalidade. Entre os destaques nacionais, há a descolada Pinga, que abriu endereços físicos na Consolação, em São Paulo, em 2017, e em Ipanema, no Rio de Janeiro, no fim de 2021. A empresa também vende seus produtos pela internet. Há ainda o hub criativo Nordestesse, criado em 2021, que reúne etiquetas nordestinas da moda, decoração, artes, hotelaria e gastronomia.

Abaixo, conheça 5 multimarcas com moda autoral de encher os olhos

Nordestesse (@nordestesse_)

A plataforma reúne nomes do design, artes, hotelaria e gastronomia dos 9 estados do nordeste brasileiro. Entre as marcas de moda autoral, há as cearenses Patú e Açude (foto acima) e a pernambucana Feito do Nó. No fim do ano passado, o hub criativo abriu loja física nos Jardins, em São Paulo.

Endereço: Alameda Lorena, 1601, Jardim Paulistano – São Paulo

Pinga (@pinga.store)

Com endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de loja virtual, a Pinga reúne dezenas de marcas de diferentes estilos no universo da moda, calçados, acessórios e itens para casa. Entre elas, há peças de Vanda Jacintho e Gude (foto acima), além da de calçados Manolita.

Endereço: Rua da Consolação, 3378, Jardins – São Paulo. Rua Redentor, 64, Ipanema – Rio de Janeiro

Gallerist (@gallerist)

Com três pontos de venda em São Paulo e um em Curitiba, além de e-commerce, o Gallerist foi criado pelas irmãs Carolina, Fernanda, Mariana e Amanda Cassou, responsáveis pela curadoria. Entre as marcas integrantes do extenso cardápio, aparecem nomes consolidados como Cris Barros, Andrea Marques e Lenny Niemeyer. Há também a marca própria de roupas chamada Framed (foto acima).

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 187, Pinheiros – São Paulo

Shopping Cidade Jardim, 1º piso – Avenida Magalhães Castro, 12000, Cidade Jardim – São Paulo

Shopping Iguatemi, 3º piso – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232, Jardins – São Paulo

Shopping Pátio Batel, piso L2 – Avenida do Batel, 1868 – Curitiba

Shop2gether (Shop2gether.com.br)

Shopping virtual lançado em 2012, a Shop2gether trabalha com moda masculina e feminina, acessórios e itens para casa e beleza com etiquetas nacionais e internacionais. Entram nessas listas nomes de peso como Neriage e Angela Brito, entre as roupas, e a Room (foto acima), nos calçados.

Pitanga (@pitangaoficial)

Pitanga é uma marca do Rio de Janeiro, com duas unidades no estado, além de loja virtual. Ela foi criada por Fernanda Picanço e tem a proposta de traduzir, em seu acervo, a bossa carioca acompanhada de nomes como a tradicional Glorinha Paranaguá, BDLN (foto acima) e Aluf.

Endereço: Rua Doutor Luiz Monteiro de Barros, 100 – Loja 03 – Cidade Nova – Itaperuna – Rio de Janeiro

Shopping Rio Design Leblon, 3º piso – Avenida Ataulfo de Paiva, 270 – Leblon – Rio de Janeiro