9 óculos de sol que vão ser tendência no verão

Admitimos que os óculos escuros são uma constante da moda o ano todo, mas é no verão que eles ganham brilho e personalidade. O acessório é tão poderoso que já inspirou letra de música, virou a assinatura de algumas celebridades – não dá para não lembrar de Costanza Pascolato, Karl Lagerfeld, Iris Apfel e Anna Wintour – e se tornou símbolo de elegância até na realeza. A boa notícia é que os modelos mais tradicionais ganharam uma injeção de ânimo e aparecem, nessa temporada, reinventados – alguns, de forma bastante ousada.

As semanas de moda internacionais já entregavam as tendências. Na Paris Fashion Week, o estilista italiano Giambattista Valli incluiu em seu desfile modelos com as lentes coloridas de tons quentes – o amarelo espelhado, ao lado, é um exemplo, mas também teve vermelho e cor-de-rosa (na próxima dupla). Apesar do “excesso” nos óculos, eles foram combinados a máxi-acessórios e batom de cores fortes, comprovando que toda a emoção fashion retida durante a pandemia vai extrapolar agora. Sim, vai ser o verão do “quanto mais, melhor”! As cores nas lentes também surgem com transparência, com o tom seguindo por toda a armação de acrílico, um visual meio clubber que a Balmain já apresentou no passado e Jacquemus ainda oferece. Os óculos podem fazem contraste total ao looks, mas têm sido mais usados em visuais monocromáticos ou de tom sobre tom.

Quando o assunto é armação, tem pra todos os gostos e formato de rosto. Os modelos com borda grossa, vintage, estão em evidência – e ainda aparecem em uma variedade de cores e até estampas, como florido, oncinha e zebrado, além do tradicional tartaruga.

Para Beyoncé, Lizzo e Lady Gaga, o formato que não pode faltar é o retangular – a última prefere ainda a ponta superior mais alta, se aproximando de um gatinho. Aliás, falando nele, o gatinho não sai de moda. Só que ele ganha uma nova versão, mais arredondada e com as bordas grossas – Bruna Marquezine já agarrou essa moda em sua última viagem (na página anterior). Por fim, não poderia faltar o hollywoodiano quadradão, o oversized tão amado pelas celebridades.

Polêmicas, as cordinhas e correntinhas que prendem os óculos, enfeitadas com brilhantes, miçangas e pingentes, também estão de volta. A Gucci Eyewear, aliás, já se adiantou e acoplou nos próprios óculos o detalhe. Só que elas não substituem colares ou brincos, apenas adicionam. Parece bastante coisa, mas vamos carregar por aí muita informação e combinar todos os acessórios possíveis – é o máxi do máxi.

Bicolor Degradê Rosa, Renner, R$ 99,90

Quadrado tartaruga, Yessica, na C&A, R$ 69,99

Quadrado, Isabel Marant Eyewear, na Farfetch, R$ 2 164

Havaianas, R$ 369,99

SHE786, Carolina Herrera, na BabadoTop, R$ 1 222

Gatinho com estampa de zebra, Gucci Eyewear, na Farfetch, R$ 5 579

Brinco, Renner, R$ 39,90

Gatinho Arredondado, Amaro, R$ 139,90

Retrô Vancouver, Fashion Biju, na BabadoTop, R$ 55,99