Estas amarrações de biquíni são tendência para o verão

Para a alegria das apaixonadas por calor, o verão está perto de chegar e nos presentear com o clima propício para um dia na praia, cachoeira ou piscina.

E se além de aproveitar a nova estação, você quer investir em estilos diferentes de amarrações de biquínis, separamos com ajuda da embaixadora MID e estrategista de imagem pessoal, Heloísa Prinholato (@helocombina), alguns tipos diferentes de ajustes de biquíni que as famosas já estão fazendo.

“As amarrações mais requisitadas são aquelas que transpassam no corpo, então em vez de você deixar o biquíni apenas amarrado no pescoço ou no quadril, como o tradicional, você amarra na cintura fazendo como se fosse um colar de corpo”, diz.

Heloísa ainda alerta que a tendência dos biquínis também será vista em outros trajes. ”Estamos entrando no verão daqui a pouco e essas amarrações vão bombar não só para biquínis, mas também em saídas de praia e looks dessa estação”, informa.

Ficou curiosa para saber quem já está nessa onda? Se inspire nas celebridades e faça também às novas amarrações de biquíni. Confira:

Isis Valverde

Flávia Alessandra

Paolla Oliveira

Camila Coelho

Naomi Campbell

