Beleza natural: os melhores lançamentos do mês de novembro

Brilho próprio

A Deo Colônia Amburana ao Sol (159 reais, com 100 ml), L’Occitane, contém, além de óleo de amburana, aroma frutado, buquê floral branco e notas carameladas na fórmula complexa.

Impecável

Lançada no início deste ano, a Good Apple Skin-Perfecting Foundation Balm (249 reais), da KVD Beauty, virou febre nas redes sociais e rapidamente esgotou. Agora,

a marca premium de maquiagem vegana, traz de volta a base mate que promete não craquelar.

Para todas

Resultado do trabalho de três mulheres perfumistas, Shyamala Maisondieu, Adriana Medina e Nadège Le Garlantezec, o Idôle Aura (319 reais, com 25 ml), Lancôme, leva flor de sal, infusão de jasmim indiana, baunilha de Bourbon e almíscar na composição. A atriz Zendaya cocriou a fragrância e é a garota-propaganda dela.

Um luxo só!

A Dior Beauty lança no Brasil a linha de fragrâncias La Collection Privée, criada para promover experiências sensoriais. Inclui 21 perfumes (de 659 reais a 2 115 reais), dentre eles o Vanilla Diorama, que homenageia a sobremesa favorita de Christian Dior, além de velas, sabonetes líquidos e cremes hidratantes.

Do jardim

Dove Poder das Plantas é a nova linha da gigante da beleza, com produtos livres de parabenos, silicones, sulfatos e colorantes. Os frascos são 100% reciclados e recicláveis e as fragrâncias, naturais. Além do xampu, a versão Nutrição + Gerânio (22,90 reais) está disponível também como condicionador e máscara.

Limpeza profunda

Com textura incomum para as brasileiras, o Cleansing Balm (65,90 reais), Dalla, é sólido, mas tem base oleosa. Basta esquentar entre os dedos ou nas mãos para que ele se dissolva e fique pronto para remover as impurezas da pele do rosto.

Leveza e alegria

Hamptons, Brighton e Gotland (49 reais cada um) são três dos seis tons que compõem a linha Pastel Fiesta, da marca suíça Mavala.

Continua após a publicidade

Spa em casa

O UFO 2 (1 899 reais), Foreo, tem sistema com 8 luzes LED, para estimular reações diferentes de acordo com a máscara a ser aplicada no rosto. O aparelho ainda faz termoterapia e crioterapia e tem uma tecnologia patenteada de pulsações.

Bem-estar

O Sabonete Íntimo (58 reais), Feel, tem calêndula e aloe vera na fórmula, promovendo conforto, hidratação e relaxamento para a pele da região. A fragrância natural é de ylang ylang.

Essencial

O Essential (129,90 reais), Braé, é um fluido finalizador e reparador para todos os tipos de cabelos. Pode ser usado como protetor térmico antes do secador, da chapinha e do babyliss, e também como protetor solar para raios UVA e UVA.

Aspecto saudável

O Tônico Facial Redutor de Poros com Esqualano (149 reais), Biossance, leva extrato de casca de salgueiro branco e de limão-caviar, além do esqualano da cana-de-açúcar. Promete uniformidade da pele e hidratação sem brilho excessivo.

Boca desejo

Os batons Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical (199 cada um), Yves Saint Laurent Beauté, contém três vezes mais óleos essenciais na fórmula, facilitando a aplicação e garantindo um acabamento aveludado. São seis cores – essa é a Nº302 – Brown No Way Back.