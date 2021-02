4 ideias para combinar os seus looks com óculos gatinho

Você abre as redes sociais, vai olhando o feed de notícias e parece que viajou para o passado, mais precisamente para nos anos 1980 e 1990. Isso porque os óculos gatinho, desde o ano passado voltaram à moda e a tendência promete continuar em 2021.

Mas se você abre o seu guarda roupa, vasculha as peças que tem, mas não sabe como combinar com esse tipo de modelo de óculos, temos algumas sugestões. Separamos pins com diversas ideias de como combinar os looks, confira:

De vestido

Com a chegada do verão o que toda mulher mais gosta de usar é um vestido bem fresquinho, com os óculos gatinho escuros e tênis, o modelito fica completo.

Com pantalona

Com um cropped, calça pantalona, colar dourado, bandana, salto, bolsa de lado, o óculos dá todo destaque na peça.

Despojado

Com uma camisa social, calça destroyed, sapato no modelo mule, bolsa de lado e óculos retrô da moda você monta um look despojado e atual.

Continua após a publicidade

Retrô

Blazer xadrez, vestido longo, salto e os óculos gatinho brancos, use o look na sua essência retrô.

Gostou das combinações, mas ainda não tem os óculos?Confira alguns modelos para você comprar:

–1- Óculos gatinho clássico, R$ 119,90. Compre aqui.

2- Óculos de sol, R$119,90. Compre aqui.

3- Óculos Azul, R$350,00. Compre aqui.

4- Óculos branco, R$189,90. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na segunda-feira (22), e podem estar sujeitos a alterações.