Botas: veja os modelos que vão bombar nesse inverno – eles são ousados!

P

ode tirar sua bota do armário, porque o inverno chegou com tudo e é hora dela brilhar. Não é exatamente uma novidade, a gente sabe. Mas existe frio sem bota? A estação é o holofote que esse calçado democrático e versátil precisa. Das de veludo às estilosas de animal print e cano alto; do salto tratorado ao fino; das emborrachadas às de verniz: está valendo de tudo na estação, desde que fuja do básico.

Cor: variedade é palavra de ordem

Diferentemente de outros anos, quando o preto ou caramelo conquistavam adeptas, agora é hora de apostar nas botas coloridas e chamativas. O desfile Louis Vuitton Cruise 2022 fez valer essa máxima, com tons extravagantes e desenhos geométricos nos calçados. Você pode se inspirar nos looks da passarela e seguir pelo mais é mais, acrescentando cor também nas roupas ou deixar a bota ser o grande destaque, optando por peças neutras.

Quem garante mais um ano em alta são as botas brancas, que há tempos se desprenderam do visual Paquita, dos anos 1980. Em vez dos canos médio, famosos no ano passado, elas sobem até a coxa. O modelo slouchy, adotado por Juliette, vencedora do BBB-21, pode ser usado esticado ou franzido, oferecendo variedade de acordo com o look. A paraibana comprova que bota pode ser usada em qualquer lugar, mesmo no Nordeste, onde as temperaturas não costumam ser tão baixas.

O branco e os tons off-white aparecem também na versão com salto tratorado, cano médio e sem cadarço, mais parecida com um coturno ou uma galocha – às vezes, o salto tem outra cor, como preto ou vinho. São as chunky chelsea. Por ser mais pesada, essa bota combina com looks de modelagem larga e os despojados ou fazendo um contraponto total, com roupas românticas e femininas.

Veja também: Lavanda, coturno, colete… 6 grandes tendências de moda para o inverno

Mil texturas

Mais conhecida como western, a tendência de bico bem fino e cano médio costuma aparecer com as estampas animal print. Combine-as com looks de estilo diferente, para não correr o risco de parecer caracterizada. Também veremos bastante os modelos metalizados, que já vinham garantindo seu lugar no pódio desde o ano passado. Vale de tudo, desde as mais baixas até as extravagantes, com saltão e que vão até o joelho.

Por fim, fique de olho nas botas de camurça, especialmente as nudes. O material confortável e discreto aparecerá bastante nas vitrines e é curinga para usar nos looks mais básicos, como calça jeans e camiseta ou com vestido – ela pode se tornar a sua melhor amiga.

Veja também: Tendência romântica com cottagecore e regency core

Onde comprar

Continua após a publicidade

1. Dumond, R$ 639,90 – compre aqui!

2. Arezzo, R$ 539,90

3. Via Mia, R$ 349,90 – compre aqui!

4. Schutz, R$ 870

5. Amaro, R$ 259 – compre aqui!

6. Paquetá, R$99,99 – compre aqui!

7. Zattini, R$ 359,99 – compre aqui!

8. C&A, R$ 159,99 – compre aqui!