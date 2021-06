Nem skinny, nem pantalona! Conheça a Wide Leg, a calça do momento

A pandemia sem dúvidas trouxe uma tendência de outfit que veio para ficar: a moda confortável. Depois do estilo Athflow e das combinações de peças de alfaiataria com peças esportivas, a hot trend da vez são as calças wide legs.

O modelo, que traz ao look um ar mais moderno, pode até ser confundido com a calça pantalona, mas a wide leg original difere pela modelagem ampla, que fica ainda mais soltinha na barra. É possível encontrar variações um pouco mais juntas, destroyed ou pantacourt. “Gosto de dizer que ela está entre a calça reta e a pantalona”, opina Maysa Barros, influenciadora e fundadora da loja Maysa Barros (@maysabarros).

É leitora de CLAUDIA? Responda essa pesquisa rapidinho pra gente te conhecer melhor!

Popular em seu modelo jeans, a calça também pode ser encontrada em outros tecidos e cores, além do básico jeans azul e preto. “Sempre me perguntam como usar e, na verdade, ela é bem versátil! Fica ótima com tênis ou com salto e parte de cima mais justa ou até oversized”, diz a influenciadora, que monta diversos looks com a peça. Veja algumas inspirações a seguir:

Wide leg com camisa social e tênis

Wide leg com bota

Wide leg com salto alto e blusa social oversized

Wide leg com sandália de salto e blusa ciganinha

Wide Leg com moletom cropped e tênis

–

Continua após a publicidade

Gostou das opções e da versatilidade desta calça? Então, confira a vitrine abaixo e acrescente agora mesmo o modelo ao seu guarda-roupa.

1. Calça Pantalona Wide Leg Mostarda |R$119,95*| Marisa – Compre Aqui

2. Calça Wide Pantalona Jeans Azul Médio com Cinto |R$109,99*| C&A – Compre Aqui

3. Calça Wide Leg em Tecido de Viscose Azul |R$179,99*| Hering – Compre Aqui

4. Calça Wide com Cos Intermediário com Puídos Jeans |R$325,90*| Off Premium – Compre Aqui

5. Calça Wide Leg Jeans Lisa com Puídos Azul |R$139,90*| Lojas Renner – Compre Aqui

6. Calça Pantalona Wide Leg Preta |R$139,95*| Marisa – Compre Aqui

7. Calça Wide Leg em Sarja de Algodão Rosa |R$199,99*| Hering – Compre Aqui

8. Calça Jeans Levis Wide Leg Azul Escuro |R$399,90*| Zattini – Compre Aqui

*Esta matéria pode gerar um tipo de comissão pelos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível referem-se ao momento da publicação deste post. CLAUDIA não se responsabiliza por mudanças nos preços.