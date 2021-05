Tendência de moda: o estilo romântico com “cottagecore” e “regency core”

H

erança de outros tempos, a ligação entre o romantismo e a feminilidade frequentemente vira tema de coleções nas temporadas de moda. Nesse movimento de ir e vir, o estilo foi recentemente impulsionado a um posto de destaque pela influência de duas fortes tendências, o cottagecore e o regency core. Os nomes até soam estranhos – e vamos explicá-los em seguida –, mas já adiantamos que, por causa deles, estampas florais e tons adocicados tomaram conta das vitrines em lojas internacionais e das grifes.

Essa história começa num passado recente: em 2019, o filme Adoráveis Mulheres, dirigido por Greta Gerwig, conquistou uma legião de fãs. A adaptação do clássico Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, se passa nos anos 1850 e retrata uma família com muitas mulheres que vive no interior dos Estados Unidos.

As roupas usadas por elas na trama cinematográfica retratavam perfeitamente o cottagecore (essência do campo, em tradução livre). Com a pandemia, o interesse pela vida no campo, em meio à natureza, ganhou mais adeptos e fortaleceu essa estética bucólica. Piqueniques se tornaram uma atividade mais frequente, registrada em fotos (afinal, é uma atividade ao ar livre e com distanciamento), assim como os looks com uma vibe camponesa, repletos de babados.

O sucesso perdurou. Assim surgiram as muitas coleções de vestidos soltos e frescos, saias longas, ambos usados com botas, bolsas e chapéus de palha, que fazem parte do imaginário de tempos mais simples. Adepta de uma vida rural e com estilo combinando, a influenciadora inglesa Paula Sutton (@hillhousevintage) viu seu número de seguidores triplicar no ano passado, virando uma referência dessa moda.

Quando essa onda já tinha bastante força, a Netflix lançou Bridgerton, série que se passa na Inglaterra do século 19, mais especificamente durante o período regencial. Daí a ascensão do regency core (essência da regência), mais glamouroso do que o cottagecore. O estilo tem em seu DNA mangas bufantes, decotes quadrados, pérolas e aplicações, e até corsets e espartilhos.

O encontro dessas duas tendências gerou uma identidade única, na qual referências vintage se misturam com a vida no campo. Tule e rendas mesclados a casacos de tricô, vestidos florais e fluidos com botas de cowboy, blusas com decotes quadrados e estampa vichy são combinações comuns.

O resultado é uma releitura moderna, com adaptações atuais, como, por exemplo, o uso de tecidos elásticos no busto (que se ajustam como os espartilhos). Esse casamento de sucesso é a prova de que, no fundo, somos eternos românticos.

1. Vestido, Zara, R$ 159

2. Casaco, Zara, R$ 259

3. Regata, Mixed, no Shop2gether, R$ 1 490 – compre aqui!

4. Calça, Renner, R$ 179 – compre aqui!

5. Vestido, Reformation, na Farfetch, R$ 3 365 – compre aqui!

6. Saia, NK Store, na Farfetch, R$ 4 391 – compre aqui!

7. Brincos, Lool, no Shop2gether, R$ 159 – compre aqui!

8. Bolsa, Isla, no ZZMall, R$ 999

9. Bota, Luiza Barcelos, no Shop2gether, R$ 759 – compre aqui!

10. Vestido, Ulla Johnson, na Farfetch, R$ 4 364

11. Bolsa, Miu Miu, na Farfetch, R$ 8 900 – compre aqui!

12. Tiara, Amaro, R$ 99,99 – compre aqui!

13. Mule, Amaro, R$169,90 – compre aqui!

14. Top, 2Essential’, no Shop2gether, R$ 359 – compre aqui!

