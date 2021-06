Bucólica e delicada, a estampa liberty é a queridinha do inverno

Romântica, delicada e elegante, a estampa liberty garantiu mais uma vez o seu espaço nesta temporada de inverno de 2021.

Apesar do nome diferenciado, este modelo de estampa girly é uma velha conhecida. Composta por flores em miniatura, ela transfere um ar campestre e vintage ao look, sendo uma boa opção para todas as estações do ano e tipos de corpo.

A estampa é conhecida por esse nome em virtude da marca britânica Liberty of London, fundada em 1874 pelo inglês Artur Lasenby Liberty. O empresário, que criou a marca baseado em suas experiências na fazenda, transferiu o aspecto bucólico ao qual já estava familiarizado às peças comercializadas, estilo que é mantido pela companhia até os dias atuais.

A origem não é a única ligação britânica que podemos atribuir à estampa, que é uma queridinha dos membros da realeza. A Rainha Elizabeth II, Kate Middleton e até mesmo a falecida Lady Di se destacam em suas escolhas de outfits florais. Veja:

Além da realeza, outras famosas também apostam no padrão floral na hora de compor o visual, seja por meio de vestidos, saias, blusas e outras peças indispensáveis do closet.

Gostou das opções? Confira algumas seleções de peças com a estampa liberty para adicionar ao seu guarda-roupa. Tudo parece ser uma combinação perfeita, quando falamos desta estampa!

