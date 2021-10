Aposta de Meghan Markle, salto scarpin é peça-chave para o seu look

Quando pensamos em Meghan Markle e moda, os looks despojados e elegantes já começam a pipocar em nossa mente. A duquesa tem uma espécie de fórmula fashion que conta com um elemento crucial: os saltos, principalmente os scarpins. Eles são responsáveis pelo ar mais formal do visual.

Veja também: Nas alturas, famosas usam looks estilosos com salto plataforma

Meghan costuma combinar o modelo de salto com vestidos, blazers e outras peças sociais. Sua última aparição com o modelo de sapato foi recentemente em Nova York, durante uma visita ao prefeito Bill de Blasio, onde leu para crianças no Harlem e fez um discurso no concerto Global Citizen Live.

Veja a seguir alguns momentos escolhidos pela duquesa para usar a peça:

Ficou com vontade copiar seus looks? Separamos algumas opções de scarpins para você apostar no seu visual e sentir-se parte da realeza – nem que seja no trabalho ou em um jantar. Tá valendo tudo!

1- Scarpin preto, Vizzano, R$57,19. Compre aqui.

2- Scarpin verde, Santa Lola, R$159,99. Compre aqui.

3- Scarpin com recorte vinil, Vizzano, R$75,99. Compre aqui.

4-Scarpin Salto Flare, Amaro, R$179,90. Compre aqui.

5- Scarpin vermelho, Ala, R$69,99. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quinta-feira (7), e podem estar sujeitos a alterações.