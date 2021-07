Nas alturas, famosas usam looks estilosos com salto plataforma

Existem milhares opções de sapatos para compor um look. Eles podem dar um toque de ousadia, elegância ou até ser a peça de destaque no visual. Os saltos plataforma têm ganhado destaque entre as famosas. Apesar de algumas opções não serem muito confortáveis, a peça é icônica e vale o lugar no guarda-roupa e no visual.

Olivia Rodrigo, a queridinha da geração Z, desfilou com seu salto plataforma branco na viagem que fez à Casa Branca para conversar sobre a vacina contra a Covid-19 com o presidente norte-americano, Joe Biden.

Apesar de representar um risco de queda (caso você não saiba andar em um desses), não podemos negar que eles são incrivelmente lindos. Ariana Grande, conhecida por seguir um estilo romântico, apostou em um salto plataforma amarelo para completar seu look monocromático.

Uma outra opção, talvez mais confortável, são as botas e os tênis com sola plataforma. Juliana Paes, por exemplo, apostou em um tênis preto para fazer contraste com o look total white.

Iza é fã da tendência e já usou saltos ousados para dar um ar diferente ao visual. Nessa foto, a musa aparece com um calçado arco-íris combinando com o óculos.

Os saltos plataforma também estão presentes em videoclipes famosos, como de Girl From Rio da Anitta. A cantora arrasou em um look clássico unindo a moda dos anos 1980 e o calçado trend.

A cantora H.E.R também mergulhou na tendência ao usar uma bota plataforma para uma composição pra lá de elegante, provando que o salto plataforma é sim muito versátil.

E aí, o que achou dos saltos plataforma? Teria um desses no armário?