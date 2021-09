Meghan Markle aposta em look elegante com joia do seu casamento

Em seu primeiro dia de viagem à Nova York, Meghan Markle usou um de seus mais simbólicos acessórios: o par de brincos de seu casamento com o príncipe Harry, considerado um dos ornamentos favoritos da duquesa.

Na ocasião, ela visitou o One World Observatory no World Trade Center, na companhia de seu marido, do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e da governadora Kathy Hochul.

Optando por um look all black para combinar com o vestuário clássico de Harry, que aderiu ao terno preto combinado com a gravata também preta e camisa branca, Meghan vestia uma blusa de gola alta, calças e um sobretudo. Seu penteado se limitou a um coque baixo, escolhido propositalmente para mostrar seu belos brincos de ouro branco e diamante.

Discretas, as joias já foram usada pela duquesa em outras ocasiões. Na verdade, Meghan as usou antes mesmo da cerimônia de casamento, durante uma recepção da Invictus Games em Londres, em abril de 2018, um mês antes do matrimônio. Os brincos voltaram a aparecer em julho do ano seguinte no batizado de Archie, seu primeiro filho.

Em Nova York desde a quinta-feira (23), o duque e a duquesa visitam a Big Apple para participar do Global Citizen Live from Central Park, um evento que reunirá diversos artistas e líderes a fim de defender a urgência da vacinação contra a Covid-19 para toda a população.

Para Meghan, a metrópole é um lugar especial, afinal é o ponto de encontro da duquesa com os amigos. Inclusive, em 2019, a cidade foi escolhida pelo casal para o chá de bebê de Archie, evento que contou com a presença de Serena Williams, Amal Clooney, Gayle King e Jessica Mulroney.