Meghan Markle homenageia princesa Diana com acessórios especiais

A viagem de Meghan Markle e príncipe Harry a Nova York foi marcada por looks da duquesa cheios de memórias especiais. Depois de usar o par de brincos de seu casamento, um de seus acessórios favoritos, Meghan apostou em um item da princesa Diana para usar na viagem.

Após uma apresentação no evento Global Citizen Live no Central Park neste sábado (25), a duquesa de Sussex foi vista usando a bolsa Dior Lady D-Lite. A peça usada era uma das favoritas de Lady Di.

De acordo com o Editorialista, a bolsa, originalmente chamada de Chouchou (palavra francesa para “favorito”), foi desenhada em 1994 e dada à princesa do povo em 1995 por Bernadette, esposa do primeiro-ministro da França, Jacques Chirac.

Diana se apegou ao item e aparecia com a famosa bolsa em diversos eventos, inclusive a usou também em uma de suas viagens a Nova York, no Encontro de Gala, em 1996. A princesa amou tanto a bolsa que no mesmo ano a Vogue mudou o nome para “Lady Dior”.

A bolsa que Meghan carregou no sábado era da coleção Lady D-Lite, que a marca lançou em 2019. O modelo é similar à peça original usada por Diana, mas a D-Lite conta com uma alça de ombro reversível e removível, o que trouxe mais versatilidade ao visual.

A bolsa Dior não foi o único item escolhido em homenagem à princesa Diana. Em discurso no Global Citizen Live, em Nova York, a duquesa de Sussex usou também o relógio Cartier Tank Française de ouro de Lady Di.

Meghan usou o relógio diversas vezes nos últimos anos. Ele está entre os objetos da princesa que ficaram com o príncipe William. Anos depois de terem dividido a herança da mãe, Harry e seu irmão trocaram acessórios. William ficou com o anel de safira e diamante, originalmente entregue a Harry, em troca do Cartier.