Presença de Meghan e Harry no Natal da realeza gera novas tensões

Após tantas polêmicas envolvendo a saída de Harry e Meghan da família real e as revelações bombásticas de episódios posteriores, a segregação entre os duques de Sussex e a realeza é notória, levantado questionamentos sobre quando será o retorno do casal ao Reino Unido (se é que haverá!).

Há quem diga que antes mesmo do fim de 2021 os Sussex devem fazer uma visita à rainha Elizabeth e aos parentes. Outras fontes, no entanto, apontam que, caso a visita ocorra, apenas Harry deve encarar novamente sua família, sem a presença de Meghan.

Entre especulações e conversas, estima-se que Meghan, Harry e os filhos finalmente passarão um momento com a rainha e toda a realeza nas tradicionais férias de Natal em Balmoral, na Escócia.

De acordo com o The Sun, o convite aos duques de Sussex para o Natal deste ano foi alvo de discussões e divisão de votos contra e a favor a presença do casal, que não compareceu às festas do ano passado.

Além disso, muitos dos membros reais não confiam em Meghan nem em Harry, como apontou em entrevista ao The Royal Beat a biógrafa real Angela Levin, escritora de Harry: a Biography of a Prince.

“A rainha ficaria encantada porque adora Harry – e também ama crianças, embora discorde de tudo o que eles estão fazendo – mas acho que para os outros membros da realeza é um período bastante difícil em que todos terão sua rotina muito exposta”, explicou Angela.

“Acho que será muito, muito difícil se eles vierem [para as férias de Natal] porque a sensação é de que não podem confiar neles e eles podem usar isso em seu próximo documentário ou livro”, opinou a biógrafa.

Atualmente, Meghan e Harry estão trabalhando em um documentário da Netflix, mas até o que se sabe a produção falará apenas sobre o amor do casal pelo serviço público e comunitário. Portanto, não trará em seu roteiro nenhuma percepção dos Sussex sobre suas experiências passadas – ou presentes – com a Família Real.

Particularmente, esperamos que todas as diferenças sejam resolvida para que possamos ter grandes novidades durante o Natal desta grande família, inclusive a tão esperada apresentação de Lilibet Diana aos seus familiares.