Mangas bufantes: dicas de como usar a tendência

A tendência das mangas bufantes voltou com força, ressurgindo nas passarelas e conquistando espaço tanto em looks casuais quanto em trajes formais. Essas mangas exageradas, vinda dos anos 1980, foram destaque em diversos desfiles.

“A relevância da manga bufante na moda atual pode ser entendida de várias formas: elas são uma maneira bacana de fazer uma declaração de estilo, mostrando confiança e ousadia. São uma mistura de nostalgia com um toque moderno”, conta Marina Gazolla, consultora de imagem e estilo.

“Além disso, é legal ver como as coisas que eram populares há décadas podem ser reinventadas e ainda parecerem super frescas e relevantes hoje. Todo mundo ama um bom retorno, né?”

A versatilidade dessas peças permite sua adaptação a diferentes ocasiões, garantindo um estilo diferente às roupas.

Em camisetas, blusas ou casacos, é possível combinar para eventos mais formais ou casuais.

A elegância das mangas bufantes se faz presente também em vestidos e macacões, oferecendo uma opção ousada e sofisticada para eventos especiais.

Esse retorno também “influencia a sustentabilidade: a moda sustentável e a reutilização de peças antigas também desempenham um papel. Muitos estilistas e consumidores estão explorando formas criativas de reaproveitar roupas antigas, e a manga bufante pode ser incorporada em reformas de peças vintage, adicionando um toque de modernidade”, pontua a consultora sobre esse comeback.

No cenário da moda brasileira, várias marcas têm adotado essa tendência, adaptando-a ao gosto do público do país. Estilistas conhecidos incorporaram as mangas bufantes em suas coleções, trazendo variações que refletem a nossa riqueza cultural.

Para acertar na escolha!

Para quem quer aderir às peças com mangas exageradas, é importante verificar o ajuste e o conforto, analisando o caimento do tecido e o encaixe das mangas para garantir um visual estiloso e confortável ao mesmo tempo.

“Camisetas com mangas bufantes são uma opção mais básica e mais barata para quem tem um estilo casual e descontraído, mas tem medo que a tendência não dure por muito tempo. Combine-as com jeans skinny e tênis para um look moderno e despojado”, sugere Marina.

“Blusas e casacos com mangas bufantes podem ser combinadas com calças ou saias justas para equilibrar o volume. Isso cria um contraste interessante entre as mangas extravagantes e o corpo mais ajustado”, recomenda.

Se você tem ombros mais largos que os quadris, cuidado ao adotar mangas bufantes, pois isso pode desequilibrar sua silhueta.

Caso escolha vestidos ou macacões, eles são ideais para ocasiões especiais, proporcionando um visual ousado e elegante. “Combine-os com saltos altos e acessórios elegantes para um visual sofisticado, principalmente se você tem um estilo pessoal mais moderno.”

Ao experimentar roupas com mangas bufantes, é crucial considerar alguns pontos antes da compra.

Marina trouxe algumas sugestões: verifique a cava das mangas, garantindo que não esteja muito apertada para não restringir seus movimentos. Prefira tecidos leves e flexíveis para maior conforto, pois mangas bufantes em tecidos rígidos podem ser desconfortáveis e limitar o movimento. Se a peça não se ajustar perfeitamente, é possível fazer ajustes com uma costureira para garantir um caimento adequado.

Abaixo confira mais inspirações de looks:

Um toque elegante

Básica e confortável

Fashionista

Pare eventos formais

Com cara de verão

Conseguimos te convencer a usar mangas bufantes?

