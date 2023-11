Verão na porta: O retorno do papete e da sandália fisherman

O verão está batendo à porta, os termômetros marcam 40ºC e as roupas vão ficando cada vez mais leves e curtas, além, claro, de libertar os pés em chinelos ou sapatilhas de bailarina. Mas essa não é a única forma que as fashionistas encontraram para aliviar o calor, revivendo sandálias fisherman e as papetes, que por muito tempo foram itens polêmicos no mundo da moda. Ou você ama, ou você odeia. A verdade, no entanto, é que dá para criar looks bastante interessantes com eles!

As sandálias voltaram com tudo em 2023 e viraram um dos itens favoritos das amantes da moda, mas não podemos negar que, às vezes, pode parecer difícil de imaginar uma forma de deixar a peça elegante.

Elas ganharam espaço até mesmo nas grandes passarelas, como no desfile de Gefferson Vila Nova na SPFW N56.

“São extremamente confortáveis e casuais, e têm tido esse crescimento justamente porque os consumidores buscam roupas e calçados mais confortáveis, especialmente desde o período pandêmico. Hoje, a gente vê esses dois itens de moda em ambientes nos quais não eram vistos, como em ambientes profissionais ”, conta Ana Vaz, consultora de estilo e coordenadora da Butique de Cursos, sobre o terno das peças.

Por isso, reunimos as melhores maneiras de você aderir à nova tendência do verão. Veja só:

Papete ou sandálias fisherman?

Afinal, é papete ou fisherman? As peças são modelos distintos, e é sempre interessante saber suas diferenças antes de se deixar levar por nomes e tendências.

Vaz explica que o papete é a versão mais casual de uma sandália, devido à maior exposição da pele dos pés – por ser majoritariamente vazada.

“Já na sandália fisherman, apesar dela ser totalmente vazada na frente, ela tem alguns espaços fechados e cobertos, o que monta uma grande diferença entre ambas as peças”, reflete a consultora.

Assim, este modelo leva o apelido de ‘sandália de pescador’ por conta das diversas aberturas laterais, que facilitam a drenagem de água no calçado.

Portanto, se você quer um pouco de ar fresco, mas ainda não se sente confortável em deixar os pés completamente expostos, a fisherman pode ser uma aposta interessante para a estação.

“Vale lembrar que essas sandálias nunca vão ser usadas sozinhas, não é mesmo? A gente precisa pensar no contexto dos looks que você já usa ou que você quer usar e se perguntar ‘O que eu vou fazer com ela (sandália)? Pensa no que elas podem te trazer, que é justamente a casualidade”, acrescenta Ana.

O retorno do conforto

Não é segredo para ninguém que uma das novas tendências no mundo da moda é o abandono do salto alto, que vem sendo substituído por flats e, claro, as queridinhas sandálias do momento.

Mas elas não são inteiramente uma novidade! “Elas (as sandálias) são itens que fizeram parte da moda da década de 1970 e começo dos anos 2000. Isso tem a ver com a memória afetiva de um determinado consumidor. Então, mais do que consumir produtos, estamos consumindo uma memória dos anos 1980 e 1970, ligando com a sensação de juventude”, explica Vaz.

Não é só sobre o conforto – apesar de ser um grande colaborador – pois a consultora de estilo associa as peças à crescente rusticidade no ramo da beleza, pensando assim em tecidos naturais ou peças detalhadas artesanalmente.

“Essas sandálias (papete e fisherman) têm essa conexão com esse universo de rusticidade, mesmo que elas não sejam feitas à mão, é a similaridade com esse trabalho”, aponta.

A consultora ainda acrescenta que, no nosso clima de verão, as sandália – tanto papete quando fisherman – são facilmente adaptáveis, podendo escolher desde um solado tratorado até opções mais baixas, dando uma boa locomoção ao usuário.

“O que eu vejo é que existe um grande preconceito com as peças, o que é uma bobagem hoje em dia, porque nenhum item da moda contemporânea é usado sozinho, ele pode ser bem adaptado ao nosso estilo”, reflete a coordenadora da Butique de Cursos.

Como usar papetes e sandálias fisherman

Existem diversas possibilidades para seguir no universo das sandálias, uma delas é o caminho da harmonia, ou seja, construir um look com outros itens que tenham alguma similaridade com a sandália ou que repitam alguma das características do calçado escolhido.

“Por exemplo, tecidos naturais – como o linho, crochê e tricô em fibras – e vestidos longos criam uma composição com esse tipo de sandália”, pensa.

Por outro lado, também podemos optar pelo caminho do contraste! Assim, usamos uma sandália como a papete ou a fisherman e conectamos com peças mais tradicionais, como a alfaiataria.

Já se você quiser levar esse tipo de calçado para o trabalho sem exagerar na casualidade, Vaz recomenda trazer elementos “mais arrumados” para o visual final, deixando apenas a sandália para criar o contraste de causalidade.

E se você está procurando o terno de alfaiataria perfeito para essa jogada casual, a consultora aponta os conjuntos frescos de linho, que te deixam arrumada sem exageros.

“Eu faço essa brincadeira de composições high e low. O high seria o terninho mais casual, enquanto o low seria um calçado casual do tipo papete. Assim, temos um efeito de sofisticação do calçado e uma descontração ou atualização da alfaiataria”, explica Vaz.

Inspirações de looks com papetes e fisherman

Já decidiu qual vai ser o seu calçado predileto durante o verão? Se você ainda está com dúvidas, reunimos 3 inspirações baseadas nas dicas de Ana Vaz para que seu verão seja cheio de tudo – menos sufoco nos pés.

Sandália fisherman com alfaiataria

Indo para o trabalho ou apenas procurando por aquele toque de elegância para o seu look? As dicas de Vaz nos revelaram que os opostos se atraem, e é o caso para esta inspiração.

Aposte em uma sandália fisherman de sua escolha, pareadas com calça de alfaiataria ou de linho. Por fim, procure por uma regata ou uma camiseta leve para os dias de calor, e finalize com um cinto.

Sandália fisherman com saia midi

Nada demais para fazer nesse calor? Você pode se divertir nas composições! Escolha a sua sandália favorita – podendo optar pela fisherman ou o papete, e use uma saia midi ou longa para contrastar. Por fim, busque uma regata e um óculos de sol para aguentar esse sol.

Bermuda e sandália fishersman

Apesar dos opostos se atraírem, um pouco de semelhança nunca magoou ninguém, especialmente quando estamos tratando de moda. Para isso, aposte na sua sandália favorita com peças que deixem a pele à mostra, como shorts de linho e regatas básicas.