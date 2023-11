A tendência das plumas: saiba como usar no dia-a-dia

Para os antenados em moda, não é nenhuma novidade saber que as plumas estão cada vez mais em alta. Elas estão dominando não só os looks glamourosos dos red carpets, mas também estão nos acessórios e peças das it-girls do momento que não perdem a oportunidade de dar um toque autêntico e ousado para os seus looks.

Tendência desde os anos 1920, as plumas podem ser facilmente encontradas em diversos adereços de festas, como em vestidos, sapatos luxuosos, bolsas fashionistas e até mesmo em chapéus que foram hit nos anos 2000. A propósito, as plumas marcaram presença em diversas marcas nas últimas edições de Fashion Week pelo mundo, trazendo muita leveza e movimento para as passarelas.

Mas você sabe como incluir este adereço icônico no seu dia-a-dia, sem parecer exagerado? Bom, é o que vimos acompanhando nos últimos meses através das redes sociais de diversos ícones fashions e decidimos pedir uma ajudinha da consultora de moda, Caroline Garcia, para nós dar dicas sobre como utilizar as plumas em diversos looks e ocasiões, sem perder a elegância e leveza.

Um toque de glamour com as plumas

Stylist idealizadora do Bureau de Estilo, Carol explica que plumas voltaram com uma circulação mais intensa após os meses de distanciamento social, onde a maioria das pessoas não puderam ousar em seus looks por motivos de isolamento. “Nesses últimos anos, estão em alta dois movimentos significativos para a moda. Um é o movimento da roupa confortável, de estender esse estado confy para o escritório, e em contrapartida, temos o movimento e a volta do glamour e da extravagância com roupas super brilhantes, volumosas e com muito movimento, como o caso das plumas “, conta a stylist.

Com as plumas, você tem o poder de glamourizar todo e qualquer look que precisa daquele toque especial para torná-lo ainda mais elegante e sofisticado. Podemos notar esse toque de glamour em peças básicas que são voltadas à eventos especiais, como vestidos, macacões e blazers. Mas que tal inovar ainda mais suas peças e deixá-las ainda mais estilosas?

Cores, cores e mais cores

Carol conta que para iniciar-se no mundo das plumas, é necessário escolher as cores que valorizem sua peça, como o preto, o branco e até mesmo o rosa. “Acredito que as cores, de modo geral, são tendências por si só. Vamos ver cada vez mais plumas coloridas por aí, por conta da estação atual (primavera e verão) mas, com certeza elas vieram para ficar como é o caso do laranja, o rosa, o azul e lilás” sugere Carol que acrescenta explicando quais tons são ideais para dia-a-dia.

“O preto e o branco remetem a algo mais noturno e misterioso, oferecendo uma imagem madura e glamourosa para as peças. Já as coloridas, transformam o look em algo mais jovial, moderno e super divertido”, finaliza.

Plumas no dia-a-dia

E pra quem quer trazer esse clima de glamour para o dia-a-dia, é possível? A resposta é sim! Você pode combinar a leveza e delicadeza das plumas para os looks de trabalho, faculdade ou até mesmo aquele almoço de família em um domingo à tarde. Carol conta que com o passar dos anos, rolou uma disruptura do glamour voltado para a noite, fazendo com que ele também invada o mundo corporativo e rotineiro também.

“Dá para aplicar de diversas maneiras as plumas no guardar roupa de um pessoa com o estilo mais descontraído. Caso não seja de costume, é preciso associar se esta é a mensagem que você gostaria de transmitir ao usar as plumas em ocasiões rotineiras, como por exemplo o trabalho, se possui relação com o seu estilo pessoal’ conta a consultora.

Mas se a opção desejada for as plumas, existem opções e estilizações estratégicas para incluir a textura: “Eu apostaria super nas barras de diversas, por exemplo blusas, camisetas, saias e de calça principalmente. O jeans é uma peça casual perfeita para tirar essa ideia de que as plumas só servem para ocasiões especiais”, conclui Carol.

Você pode acrescentar as plumas ao redor de decotes, nas barras dos vestidos e até mesmo incluir aplicações em produções que precisam de uma inovação costurando o adereço diretamente da sua casa. Inspire-se neste tutorial sobre como fazer plumas removíveis para aplicar nas mangas e barras de diversas peças:

I love acessórios com plumas!

Se assim como os ícones fashions do momento, você não perde nenhuma tendência de moda, saiba que as plumas serão uma das principais apostas para o verão de 2024, sejam elas nas roupas ou nos tão amados acessórios.

Uma das it-girls brasileiras do momento, Lívia Nunes, usou as plumas para completar e arrasar um look todo suit and tie rosa Valentino durante o desfile da marca em Paris. Lívia inovou ao adicionar as plumas na cor preta dentro das suas botas de cano altíssimo. Uma verdadeira fashionista!

E para você que achou que as estolas ficaram em um passado distante, saiba que elas estão mais vivas do que nunca! A nossa querida Queen B, Beyoncé foi flagrada usando o acessório durante a THE RENAISSANCE WORLD TOUR. Usando um vestido em tons de nude, a cantora não poupou beleza ao usar as plumas como toque final para o seu look.

As plumas, com toda certeza, vieram para ficar! E você, já sabe como vai usar esta tendência? Não perca essa oportunidade para descobrir a ousadia e autenticidade da moda dentro de você.