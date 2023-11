As peças curingas dos famosos que estavam na SPFW

Resistentes ao tempo, às tendências e aos diferentes estilos, as peças curingas cabem em todos os guarda-roupas. Os chamados clássicos da moda vão bem nas mais diversas produções, em qualquer estação, e trazem a versatilidade para seu dia a dia. Foi pensando nelas que conversamos com famosos que estavam na SPFW e descobrimos quais são as peças preferidas deles. Vem descobrir!

Regata branca

A peça mais democrática da próxima (e de qualquer outra) estação chama-se regata branca, pelo menos na visão de Anttónia. “É uma roupa prática, combina facilmente com outras e traz conforto para a produção, então uso sempre”, conta a cantora. Não importa se você está vestindo saia, short ou calça, ela vai com tudo!

O bom e velho jeans

Não há como negar a atemporalidade do jeans: são 150 anos de história. Jaqueta, bolsa, camisa, short, jardineira, vestido, calça e até tênis são produzidos a partir do material, e o melhor é a facilidade de unir o tecido a outros. “Jeans combina com tudo, é minha opção curinga”, conta a ex-bbb Hariany Almeida.

Lingerie não pode faltar

Sexy! A cantora Majur não exitou em compartilhar que sua peça curinga é a lingerie. “Amo dormir, amo ficar em casa”, justificou, e ainda disse: “Quando eu tô sem roupa, sem tudo o que eu visto, eu tô de lingerie.” E também é possível utilizar a peça no dia a dia como outwear.

Bermuda

Não poderia faltar o maior nome entre as peças curingas deste ano ‒ a bermuda. Sorte que Arlindo Grund fez questão de recomendar o modelito para todas que acompanham a CLAUDIA. “Nos dias que estamos vivendo, uma peça curinga, que não pode faltar no guarda-roupa de ninguém, é uma bermuda”, disse ele.

Não dá para negar a versatilidade e o conforto do item, que é tendência de 2023 e aparece desde em alfaiataria até um modelo mais esportivo ou jeans.

