Com jeans skinny perfeito, Kate Middleton monta look chique sem esforço

Ok, Kate Middleton é, sim, uma das mulheres mais elegantes do mundo, seja pela posição dela, como membro sênior da realeza britânica com acesso aos melhores designers do mundo, seja porque estudou para ser uma das mulheres mais elegantes do mundo (ela é capricorniana, afinal). Mas uma coisa no campo fashion que ela não recebe tanto crédito assim é no quanto ela é boa na hora de montar looks, digamos, mais “pé no chão”.

Obviamente, com o auxílio da stylist dela, a duquesa de Cambridge deve ter passado um bom tempo pensando nessa produção para maximizar ao máximo o efeito “nossa, ela é mesmo gente como a gente”, ou “que look mais fofo, posso até tentar em casa”.

Além disso, é realmente uma combinação de peças perfeita para se estar perto de crianças. Nesta semana, Kate está promovendo o projeto #5BigQuestions, uma espécie de pesquisa entre os britânicos para descobrir qual a opinião deles na criação da próxima geração, e, nesta quarta-feira (29), visitou um berçário, em Londres.

Para o compromisso matinal, apostou e um belíssimo blazer de inverno dem tom azul petróleo, coordenado com suéter Sezane, calça jeans skinny (a favorita dela), e ankle boots de camurça Russell & Bromley.

O combo do sucesso para ficar confortável & estilosa – e já que Kate já passou horas pensando no look, dá para se inspirar sem ficar tanto tempo pensando na produção.