8 destaques dos looks de street style da NYFW

A New York Fashion Week acabou, mas as inspirações de street style vão render até a próxima temporada, disso temos certeza. Essa é uma parte fundamental das semanas de moda, essencial para manter o brilho fora das passarelas. As grifes oferecem suas próprias propostas sobre o que devemos e o que não devemos vestir, mas o público que frequenta estes eventos tem o olhar fashion apurado e entregam tendências até mais interessantes. Abaixo, veja os nossos looks favoritos de street style da edição primavera/verão 2024 da New York Fashion Week.

Tendências do street style da NYFW

Quando o clássico encontra o moderno

A alfaiataria colorida é uma forma de explorar o melhor da moda: o clássico com o moderno. O mesmo vale para o brilho em peças tradicionais. Ao adicionar elementos de cor vibrante e toques de brilho aos itens tradicionalmente sóbrias, como blazers, vestidos ou ternos, é possível criar um visual que é ao mesmo tempo sofisticado e arrojado. Essa é uma forma empolgante de trazer uma pegada mais fresh.

A vez dos metalizados

As roupas e acessórios metalizados têm desempenhado um papel significativo na moda ao longo das décadas. Os anos 1970, por exemplo, foram marcados pelo auge do brilho metálico, um reflexo da atitude extravagante da época. Esse itens garantem uma ousadia e glamour aos looks, da mesma forma que mostram uma autoexpressão e confiança. A stylist Emili Sindlev mostrou como usar uma saia metalizada deixando o look moderno e descontraído. O mesmo vale para a calça dourada com uma camisa branca clássica, na imagem abaixo. Há algumas temporadas temos visto o crescimento dessa tendência, principalmente em acessórios e calçados.

Acessórios diferentões

Acessórios diferentes têm feito a cabeça das blogueiras de moda no Tiktok, e o street style das semanas de moda é um território seguro para ousar e inovar. Nada é fora do comum durante este período. Bolsas diferentonas, como de torso grego, animais, frutas ou cheias de brilhantes, também podem ser fashion. Há um flerte com a pop art, bem Andy Warhol, e também com a cultura do leste-asiático, pensando no estilo Harajuku, que se originou nas ruas de Tóquio, no Japão. São acessórios que conseguem deixar um look divertido, claro que isso varia de acordo com o estilo de quem está usando.

Flores dominando as estampas

O mix de estampas te permite explorar a liberdade criativa de combinar padrões diferentes em um único visual. Se antes isso era visto com algum receio, hoje é uma forma ousada e divertida de se vestir. Misturar estampas rende looks únicos e despojados! Uma dica para explorar é pensar em elementos em comum, como cores complementares ou escalas de estampas semelhantes, assim temos uma harmonia no visual. Essa tendência aparece bastante nas semanas de moda e nesta temporada, vimos muitas flores.

Qual foi seu look favorito? O mês de setembro é o mais fashionista, com a principais semanas de moda acontecendo. Após a New York Fashion Week, temos a de London, que começa no domingo, dia 17. Estaremos de olhos nas tendências londrinas também.