NYFW: As trends de beleza mais legais dos desfiles de Primavera/Verão 2024

Enquanto aqui no Brasil estamos vivemos um verão sem fim em pleno inverno, nos Estados Unidos acompanhamos os desfiles da temporada de Primavera/Verão 2024. A New York Fashion Week chega ao fim hoje e temos aqui as tendências mais legais de beleza. Entre cores vivas, acabamentos brilhantes e acessórios delicados, temos aqui um pouco da beauté da semana de moda de NY:

Glow cintilante na NYFW

O desfile da marca brasileira PatBo contou com um time de beleza nacional, com produtos da Simple Organic e Bruna Tavares. O beauty artist Sil Bruinsma foi quem assinou o look das modelos. A pele, muito bem preparada, trazia aquele brilho saudável com uma leve cintilância metálica nas pálpebras, bochechas e lábios. Aquele make de bonita, sabe? Com toques estratégicos de glow.

A Simple Organic também trouxe uma iniciativa sustentável para o evento, neutralizando 100% do carbono dos desfiles. “Acreditamos firmemente na necessidade de alinhar nossos negócios com a preservação do meio ambiente e, por isso, estamos constantemente em busca de formas de compensar nossa pegada de carbono e promover práticas sustentáveis em nossa marca”, explica Patrícia Lima, CEO da Simple Organic.

Laços e pérolas no cabelo

As “franjas midi” ao estilo Audrey Hepburn estão em alta desde a retomada do balletcore. E o coque baixo com um laço, destaque na passarela de Alice & Olivia, orna muito bem esse look.

Os cabelos com lindas fitas, laços e pérolas foram explorados em muitos desfiles da NYFW. O cabeleireiro principal da marca Alice & Olivia, Matthew Curtis, criou penteados lindíssimos com coques e tranças usando pérolas, cristais e referências dos anos 1960.

Explosão de cores

As cores não podem faltar quando estamos falando de makes criativos. Pegando o gancho dos anos 1960, o desfile da Anna Sui, que trouxe uma coleção focada na beleza do oceano e referências na vida submarina, nos encantou com cílios e côncavo bem marcados, algo bem Twiggy, e cores intensas que deixam clara essa estética. Os delineados flutuantes e cores brilhantes reforçaram a vibe divertida da marca.

Já os tons pastel deixaram a beleza do desfile da estilista Tara Babylon com uma estética de sonho. As candy colors estão nas roupas, unhas, acessórios e, principalmente, no rosto das modelos. Os cílios vêm apagadinhos, brancos ou com máscara incolor, assim como as sobrancelhas, e o olho com um esfumado cintilante, em tons de rosa. Os lábios rosados também carregam cintilância e o make é finalizado com pérolas e cristais ao redor dos olhos. Diferente de outras temporadas, as cores trazem aquele imaginário lúdico, não são tão vibrantes e intensas.

MermaidCore

As sereias voltaram a dominar o território, e o mermaidcore, que viveu um período de ouro há alguns anos, não foi esquecido. A tendência aparece na maquiagem, pele com efeito viçoso, bem natural, e pequenos cristais enfeitando o rosto. Já as unhas vêm peroladas ou furta-cor, algo bem Pequena Sereia. Como citamos acima, Anna Sui usou de inspiração o fundo do mar para fazer sua coleção, pensando na beleza e na conscientização.

O efeito “cabelo molhado” também ganhou uma versão um pouco mais suave e estilosa. As madeixas aparecem brilhantes emoldurando o rosto, com ondinhas melindrosas, com a franja e as laterais do cabelo.

Após a NYFW, seguimos as semanas de moda com a London Fashion Week, que começa em 17 de setembro, próximo domingo. Estaremos de olho nas principais tendências, de beleza e moda, dentre e fora das passarelas.