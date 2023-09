VMA 2023: os melhores (e piores) looks das famosas

O MTV Music Awards foi apresentado nesta terça-feira (13), premiando os melhores artistas da indústria musical. A edição trouxe shows eletrizantes – com destaque para o de Anitta, que venceu pela 2ª vez consecutiva a categoria Melhor Clipe Latino – e, claro, produções para lá de criativas. Aqui, você confere os destaques dos looks das famosas no VMA 2023.

Looks das famosas no VMA 2023

No tapete vermelho, Anitta surgiu com um longo preto da marca Schiaparelli, lançado em julho em Paris. A peça tem decote tem uma abertura frontal que lembra uma fechadura. Para completar, faixa de cabelo e maxibrincos coloridos.

Para a apresentação junto com a banda de K-pop Tomorrow x Together, a diva brasileira optou por um look todo em couro, com franjas longas no top e shorts. As botas over the knee, altíssimas, fecharam com chave de ouro.

Já para receber seu prêmio, Anitta combinou sensualidade com gala: o vestido longo e transparente ganhou movimento com as diversas franjas espalhadas estrategicamente no comprimento.

Shakira, que foi homenageada neste VMA 2023, pisou no tapete vermelho com um belo longo dourado com decote nas laterais e costas – com aquela mistura de look sexy e elegante que a cantora sempre usa muito bem.

Para receber seus prêmios, o de Melhor Colaboração por TQG e o honorário Michael Jackson Video Vanguard Award, a cantora apostou em um longo azul claro com detalhes de alfinetes e uma sandália altíssima em dourado.

Demi Lovato seguiu a onda do oversized, com um sobretudo de couro com ombreiras maxi. Por baixo, a cantora apostou em um vestido curto de couro e tule.

Selena Gomez apostou em um belíssimo vestido vermelho, todo em recortes florais. Para completar, sandália de tiras finas e unhas vermelhas, além dos anéis e brincos médios.

Taylor Swift venceu as 8 categorias as quais foi indicada, sendo a grande artista da noite. No look, no entanto, ela foi mais discreta: surgiu com um longo preto com fenda e detalhes dourados.

No backstage, Taylor aproveitou a noite com um vestido curto de pregas feito em jeans de diferentes lavagens, além da sandália de salto grosso (mas altíssimo) prateada com pedrarias.

Fora do palco, Megan Thee Stallion usou um longo corseletado preto bem ajustado ao corpo, todo feito em tule. O visual ficou completo com gargantilha e braceletes, e um elegante penteado com efeito molhado.

A cantora, compositora e atriz Ashanti surgiu deslumbrante em um vestido longo brilhante, com recorte superior. O verde ganhou destaque no bordado do top, na clutch, anéis e no belo delineado esfumado.

Para receber seu prêmio de Melhor Colaboração junto com Shakira, Karol G vestiu um longo brilhante com transparência em locais estratégicos – mostrando que a noite foi mesmo dos looks cheios de brilho e pedrarias.

Thalia marcou presença no tapete vermelho com um vestido midi dourado e preto, com luvas na mesma cor.

Cardi B, que se apresentou junto com Meghan Thee Stallion, foi outra a eleger o brilho e o metalizado, em um longo tomara que caia feito de presilhas de cabelo e pérolas de metal.

A rapper Ice Spice optou por um body de corpo todo em renda branca, e saia curtinha com babados e rendas – em um estilo bem bonequinha. O ar ousado veio com a gargantilha grossa de pedrarias e correntes longas.

Nicki Minaj, vencedora na categoria Melhor Clipe de Hip Hop, não teve mesmo medo de ousar! A rapper foi uma noiva sexy com vestido rosa de renda (transparente, claro) e espartilho, véu bordado e um make rosa cintilante.

Qualquer semelhança com os looks do início dos anos 2000 não parece ser mera coincidência: Emily Ratajkowski reviveu algumas tendências bem controversas da época, como o top de amarrar e a saia com “bicos”.

A polêmica Doja Cat escolheu um vestido (se é que podemos chamar a peça assim) feito com fios finos bordados, quase que lembrando retalhos e rendas gastas pelo tempo. Nos pés, scarpin de plástico.

Rita Ora marcou presença no tapete vermelho com um longo preto com decote ombro a ombro. O que diferenciou o modelo foi a longa calda, além das mangas arrastando no chão. Bem ao estilo Mortícia Addams, não é?

E você, gostou dos looks das famosas neste VMA? Conte pra gente nas redes sociais.