Camisa branca oversized: todas as dicas para usar a peça hit

É inegável que a camisa branca oversized está com tudo! Depois de conquistar as passarelas, os feeds das influencers e até os tapetes vermelhos, ela agora invade as ruas em produções cheias de estilo. E o hype todo tem motivo: aliando a elegância da alfaiataria com o conforto do tamanho maxi, ela é capaz de transitar pelos mais diversos ambientes e se encaixa em praticamente todos os guarda-roupas. Vamos juntas aprender a usar?

É importante dizer que as peças oversized não são uma novidade – elas apenas ganharam força com as mudanças recentes em nossos estilos de vida. “Nós temos peças assim vindo com muita força desde dois ou três anos antes da pandemia, em desfiles e red carpets. A leitura está muito ligada ao street style, ao conforto e ao criativo, características que acabaram se fortalecendo muito agora que estamos voltando a sair de casa. A pandemia e o home office nos fizeram buscar por opções mais confortáveis, mas ainda assim arrumadas, o que permitiu que a peça se transformasse em hit”, explica a consultora de imagem e estilo Ana Vaz.

Do escritório ao happy hour

Uma das grandes vantagens da camisa branca oversized é a sua facilidade em transitar em praticamente qualquer ambiente, basta adequar o restante do look. “Isso acontece porque o tecido é plano e não esportivo, o que já traz uma sensação de estar arrumada, além de ser uma camisa, que é uma peça comum do guarda-roupa tradicional. Isso faz com que ela funcione bem em ambientes profissionais, principalmente quando combinadas a partes de baixo mais secas, que deixam o visual mais formal, e outros itens de vestuário clássicos”, conta.

Já para os momentos de lazer, é possível usá-la como vestido, com outras peças bem largas – que deixam a produção moderna e descolada – ou abusar das sobreposições. “Sobreposições são muito interessantes e a camisa oversized permite brincar bastante. Ela pode fazer o papel de blazer (e, neste caso, também funcionar para o trabalho) sobre uma regatinha de bom tecido, ser usada com saias e shorts curtos (mais sexy) ou até com a bermuda ciclista, que deixa o look muito criativo. É uma peça que ainda ficará em cena por muito tempo, então vale se jogar”, indica. Abaixo, você vê algumas opções de sobreposições para se inspirar:

1/4 A camisa branca oversized pode ser usada como blazer em looks profissionais. (Gotham/GC Images/Getty Images) 2/4 A camisa branca oversized cai bem com outras peças mais sequinhas para equilibrar a silhueta. (Edward Berthelot/Getty Images Europe/Getty Images) 3/4 A camisa branca oversized pode ser usada em looks criativos e em camadas. (Edward Berthelot/ Getty Images Europe/Getty Images) 4/4 Alex Cooper apostou na combinação de camisa branca oversized com top branco e calça de couro. (Raymond Hall/GC Images/Getty Images)

Acerte na compra da camisa branca oversized

Na hora de comprar a sua, vale ficar de olho em alguns detalhes que ajudam a deixar a peça mais interessante, como explica Ana. “É uma peça simples, mas que pode ser valorizada pelo estilo dos botões, que dão uma cara diferente, um punho bem costurado ou uma barra arredondada – todos esses detalhes deixam o item mais especial e menos antiquado”, aponta.

Outro cuidado está em comprar o número que você usaria em versões normais, para garantir um caimento adequado. “Quando você tem um oversized é bacana comprar o seu tamanho exato, porque mesmo sendo mais larga, ela tem a mobilidade e o caimento pensados para cada biotipo. Tentar transformar uma camisa normal em uma oversized não dá certo, porque você terá problemas com o colarinho e os ombros.”