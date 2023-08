Retorno! Como incorporar a moda dos anos 1970 em looks modernos

Os anos 1970 têm uma rica história na moda, esse período foi marcado por transformações sociais, políticas e culturais, impacto visto no cinema, música e no mundo fashion. Mas, por que estamos falando especificamente disso? Após o resgate oitentista, que veio tímido, nos próximos meses teremos o renascimento da década de 1970, algo que vem aos poucos sendo reinserido no mundo pop – basta pegar o exemplo da série Daisy Jones & The Six.

Para traçar uma linha desse retorno, é preciso entender o que veio antes. A revolução cultural e contracultural ganharam muita força, nos anos 1960, impulsionadas pelo feminismo, movimentos pelos direitos civis e o ativismo político, que tiveram um profundo impacto na sociedade. De certa forma, isso também se manifestou na moda, com a rejeição das convenções tradicionais e uma busca pela liberdade de expressão.

“Foi o movimento hippie, nos anos 1960, que iniciou essa expressão mais fluida de gênero na moda, como manifestação visual dos movimentos de contracultura dessa época: os movimentos anti-guerra, o Black Power, o movimento feminista e em defesa dos direitos dos homossexuais (que ainda não era chamado de LGBTQA+ nessa época)”, ressalta a pesquisadora de moda Carol Garcia, do Bureau de Estilo. “A ênfase pelo não-conformismo ou rejeição de grande parte da cultura norte-americana predominante foi um legado que teve início em 1960 e se perpetuou, em certa medida, na década seguinte.”

A moda viu o surgimento de estilos icônicos, com muitas cores, linhas limpas, padrões geométricos e comprimentos curtos. As minissaias e vestidos justos dominavam os looks. O movimento hippie também se popularizou nessa época, caracterizado pelo mote de paz e amor, além da conexão com a natureza.

1970 trouxe um desejo por conforto e individualidade, que seguem inspirando a moda atual e que, agora, devem ganhar ainda mais força.

Continua após a publicidade

O efeito anos 1970 na liberdade de expressão

“A década de 1970 (período em que surgiu a era disco), é descrita por diversos historiadores como um período marcado pelo sentimento de vazio existencial e individualismo da sociedade que são reflexos do fracasso dos movimentos de protesto dos anos 1960”, explica Carol. “A Jo B. Paoletti, que é uma pesquisadora que estuda as expressões de gênero na moda, vai dizer no livro Sex and Unisex: Fashion, Feminism, and the Sexual Revolution, que a cultura dessa época é um grande quebra-cabeças, caracterizado por individualismo e uma cultura forte da imagem de um lado e ativismo social de outro.”

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

A tese do livro é que os conflitos e as repercussões destacam as lacunas presentes em nossas compreensões de sexo, gênero e sexualidade. “Essas falhas estão na base das questões não resolvidas na interseção entre a revolução sexual e o movimento pelos direitos civis, conforme a gente tem visto nas guerras culturais atuais”, conta a pesquisadora.

Todo esse contexto é para mostrar os paralelos entre as duas décadas e traduzir o que isso influenciou e continua influenciando, especificamente em questões sociais. “Claro, que, para além dos grupos de contracultura que estão desafiando as noções de gênero, podemos ver referências diluídas em looks mais discretos e casuais que pouco remetem ao movimento cultural de onde surgiu essa estética”, pontua a pesquisadora. “É o caso da meia lurex usada com tênis, do crochê comprado em fast fashion e usado com itens básicos. Atualmente, as tendências e as possibilidades são tantas que sempre há uma maneira de escolher um elemento ou outro e adaptar ao nosso próprio estilo”, conta.

Continua após a publicidade

Temos boho, disco, hippie e streetwear já presentes na moda. Carol Garcia entrega o que mais devemos ver nesse comeback! Veja abaixo referências atuais com inspirações dos anos 1970, com um pouco de boho, disco e muito mais:

Como incorporar os anos 1970 em looks modernos

Calças amplas

Elementos como padrões psicodélicos, saias plissadas, calças amplas e acessórios vintage nunca nos deixaram de fato e, aos poucos, são incorporados em tendências modernas. As modelagens amplas estão circulando há anos e continuam atuais, ganhando releituras em calças jeans e de sarja com bolsos, recortes e lavagens.

Continua após a publicidade

Plataformas

A Versace trouxe de volta as plataformas, com botas e sandálias. Esse tipo de sapato pode parecer ameaçador, mas é surpreendentemente versátil. Pode ter toque moderno com vestidos curtos e macacão, ou mais glamoroso com calças largas e brincos statement, que podem ser argolas bem anos 1970, e um lenço no pescoço. As plataformas estão presentes também em tênis, o que dá uma virada no jogo para quem não gosta de sapatos.

Lantejoulas e pedrarias

“Não foi a Era Disco que ‘iniciou’ a expressão de gênero fluido na moda. Isso começou uma década antes, mas essa época ainda carregou alguns elementos dessa estética”, conta Carol. Um pouco da extravagância e do brilho se adequam muito bem ao guarda-roupa atual.

Continua após a publicidade

Estampas padronizadas

A Prada sabe usar padrões como ninguém, especialmente quando falamos em lenços. Estampas podem ser complicadas, mas há opções minimalistas, que conversam bem com a estética dos anos 1960/1970. Um terninho xadrez, ou uma saia com estamparia geométrica, pode te ajudar a incorporar essas referências.

Crochê e detalhes artesanais

Continua após a publicidade

O crochê já está aparecendo nas lojas, em tops, suéteres e detalhes, em uma pegada boho, bem hippie. “Podemos pensar o retorno das práticas artesanais (como crochês, bordados, patchwork), da estética boho, do consumo de roupas vintage”, explica Carol Garcia. Nesse meio artesanal, Carol também aposta no retorno do DYU (faça você mesmo) e no patchwork. “Estéticas que tragam de um lado um senso de nostalgia, de outro de individualidade”, completa.

As décadas de 1960 e 1970 moldaram a moda contemporânea ao estabelecerem a importância da autoexpressão, do ativismo e da inclusão, e esses princípios continuam a moldar a forma como nos vestimos hoje, celebrando a diversidade e a individualidade. A volta dos anos 1970 faz parte do que chamamos do comeback cíclico da moda, aqui você entende melhor. O que você achou desse resgate?