Laura Brito: looks do Nordeste na Semana de Moda de Paris

Mulher, nordestina e agora com 30 anos, Laura Brito conta com 6,5 milhões de seguidores em seu instagram. Mas, como se fazia na década passada, não foi por lá que ela iniciou sua carreira. Blogueira, ela entrou na internet quando as youtubers não falavam de moda, assunto principal de sua carreira, e que, nas palavras dela, “foi um refúgio para eu me sentir bem comigo mesma”.

Vinda de uma família de mulheres, sua paixão pela moda vem de berço. Sua mãe vendia roupas e foi com ela que aprendeu a dar valor aos tecidos e às produções. Quando jovem, pela necessidade de inovar e ânsia de ter novas peças, aprendeu a produzir seus próprios looks, sendo uma das pioneiras no que é conhecido hoje como upcycling. “Fazer minhas roupas se tornou um poder, as pessoas perguntavam de onde era tal peça e não era de lugar nenhum, era apenas minha”, conta Laura em entrevista exclusiva à CLAUDIA.

Foi assim que ela decidiu iniciar a sua carreira na internet produzindo conteúdo de moda. Com o passar do tempo, Laura foi se reinventando, até por uma necessidade de mercado, e passou a abordar temas de beleza nas suas redes também. Num nicho muito voltado para o possuir, a influenciadora é peça importante e contar a sua história é o seu diferencial. “Foi o que eu vivi, o consumo consciente me ajudou a ser parte da sociedade”, conta.

Uma das grandes tendências atuais, a moda também tenta ser mais sustentável. O consumo consciente é uma proposta de evitar que a indústria produza mais do que o necessário e que o que já existe seja reutilizado e repensado de outras formas, evitando descarte e poluição. Para Laura, isso não ajuda apenas o planeta, mas as pessoas também são impactadas, e relatam diariamente para a influenciadora a diferença que seu conteúdo faz em suas vidas.

Laura Brito: de Pernambuco para o Mundo!

Laura marcou presença em uma das semanas de moda mais importantes do circuito, a de Paris. A convite da L`Oréal Paris, ela participou do desfile “Desfila tu Valía”, um evento da marca que exalta grandes artistas femininas de diversas áreas. “Eu quis usar desse holofote para produzir um conteúdo que atingisse o meu público”, conta a influenciadora.

Em uma busca por algo reconfortante em meio a cidade luz, foi por meio da roupa que Laura encontrou abrigo. Um vestido branco, com uma saia plissada e com um corset de fuxicos, criação da estilista cearense Edina Moreira, dona da marca Hand Lace. Essa exaltação nordestina é parte importante do trabalho da influenciadora, que busca dar visibilidade para esse mercado.

Dando continuidade ao tour internacional, Laura compareceu à pré-estreia da quarta temporada de “Emily in Paris”, que aconteceu em Los Angeles. Uma das séries mais importantes para a moda, na qual a protagonista vai a Paris em busca de realizar o seu sonho, e vem se consolidando como uma das personagens fashionistas. Repetindo o feito, o look escolhido também foi “made in” Nordeste, com assinatura do estilista pernambucano, Marc Andrade.

Traçando novos horizontes

A presença de Laura no evento foi ainda mais especial por causa da conexão que ela tem com a personagem, sonhadora como Emily, ela quer atuar. “Meu sonho sempre foi ser atriz, quando eu era pequena eu pedia para minha mãe quebrar a televisão para eu entrar dentro”, conta Brito. Num processo de abdicação, ela se mudou para São Paulo e ingressou em um curso de teatro e vem se preparando para a realização dessa meta.

Pelo fato de ser nordestina, não via abertura de oportunidades de atuação. Foi por meio da internet que ela encontrou essa janela de oportunidades. Agora, almeja com uma chance de atuar e mostrar tudo que aprendeu nesse processo, seja em papéis de mais ou menos destaque, o importante é atuar. “Eu sou muito pé no chão, o que vier vai ser incrível e eu vou abraçar e me preparar”, conclui Laura.

