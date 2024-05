8 filmes sobre maternidade para assistir com a sua mãe

O Dia das Mães está batendo na porta e, seja comemorando com um almoço em família ou um bate volta para a praia, o importante é aproveitar a data com as nossas figuras maternas. Por isso, caso você esteja procurando planos mais tranquilos para passar a noite com a sua mãe, selecionamos 8 filmes sobre maternidade para você assistir.

Desde comédias como Você está aí Deus? Sou eu, Margaret até dramas como Lady Bird, os filmes pretendem mostrar uma maternidade real e livre de romance (mas, claro, sempre com um toquezinho de amor). Confira e aproveite:

Você está aí Deus? Sou eu, Margaret

Adaptado do livro homônimo de Judy Bloom, Você está aí Deus? Sou eu, Margaret é o filme perfeito para aquelas mães que estão passando pela transição da infância para a adolescência com os seus filhos. A trama é contada do ponto de vista de Margaret, uma menina de 11 anos que tenta descobrir seu lugar no mundo depois de se mudar para Nova York com os pais.

Entre o desejo da primeira menstruação até o primeiro beijo, a jovem tenta descobrir sua identidade religiosa enquanto convive com os pais, um judeu e uma cristã. E a maternidade? Bem, tudo isso se passa enquanto os pais tentam redescobrir sua relação com a jovem que, aos poucos, está crescendo, mas também porque a mãe de Margaret deve reatar laços com a sua família, que a deixou de lado ainda na sua vida jovem. Toda mãe já foi adolescente né? Mas, agora, é a vez dela lidar com a adolescência da filha!

Disponível em: Max

Valente

Procurando por uma programação para assistir com os pequenos? A animação da Pixar, em parceria com a Disney, acompanha a princesa Merida, que deve seguir os costumes do seu reino e tornar-se rainha ao casar com o cavalheiro que conseguir a sua mão durante um torneio de arco e flecha. Ela, no entanto, tem um plano diferente: ser sua própria cavalheira. Assim, a princesa não desafia somente as tradições ancestrais, mas também as expectativas de sua mãe que, por sua vez, não encontra maneiras de estabelecer laços com a filha.

Merida decide recorrer à ajuda de uma bruxa, a quem pede que sua mãe “mude”. Mas quando o feitiço surte efeito, a transformação da rainha não é o que a jovem tinha imaginado. O filme retrata as dificuldades nos relacionamentos mãe e filha e, também, reflete nas diferenças geracionais – sim, tudo isso em uma animação.

Disponível em: Disney+

A filha perdida

Inspirado no romance de Elena Ferrante (que, inclusive, entrou na nossa lista de leituras de maternidade), A filha perdida acompanha a história de Leda, interpretada por Olivia Colman, uma mulher de meia-idade divorciada, dedicada ao seu trabalho como professora de inglês e a suas filhas. Porém, quando as filhas decidem passar as férias no Canadá com o pai, Leda decide partir para uma cidade costeira na Grécia, aproveitando para descansar e se autoconhecer.

Durante a viagem, a mulher se interessa por uma família que se hospeda no mesmo local e, através dos dias, a levam a lembrar dos diversos sacrifícios que teve de tomar como mãe e refletir sua relação com as suas filhas.

Disponível em: Netflix

Madres paralelas

Dirigido por Pedro Almodóvar, Madres paralelas segue a história de Janis e Ana, duas mulheres que dão à luz ao mesmo tempo no mesmo hospital, criando um vínculo inigualável – além de se unir na jornada de maternidade solo. Janis, já na meia idade, teve a gravidez planejada e almejava ser mãe. Já Ana, adolescente, engravidou por acidente e lida com o despreparo para a jornada na maternidade. Ao dividir quarto de hospital, ambas se tornam o porto seguro da outra e, também, compartilham seus medos e confissões.

O filme de Almodóvar é uma sessão perfeita para refletir os medos do maternar e se sentir acompanhada nessa encruzilhada.

Disponível em: Netflix

Extraordinário

Mais um para assistir com a família toda! Extraordinário, inspirado no best-seller do The New York Times, acompanha a história de Auggie, um garoto de 10 anos que nasceu com uma deformação facial, tendo passado por mais de 20 cirurgias. Mas, pela primeira vez, o jovem decide que quer estudar em uma escola, ao invés de continuar sendo educado desde casa pela mãe. Lá, precisa lutar contra os julgamentos de seus colegas e a sensação de ser constantemente observado.

O filme é perfeito para o Dia das Mães, abordando as dificuldades de cuidar de dois filhos ao mesmo tempo, além de lidar com as pressões de dar alegria a eles, o que pode fugir do nosso controle. Por sua vez, a mãe de Auggie precisa abandonar seu lugar de “mãe leoa” e ver o seu filho desbravar o mundo.

Disponível em: Amazon Prime Video, Netflix, Telecine e para alugar na Apple TV

Lady Bird: A Hora de Voar

Se você está em busca de um filme que não romantize a maternidade, Lady Bird: A Hora de Voar é a opção perfeita. O drama (com leves pitadas de comédia) segue a história de Lady Bird, uma garota de forte personalidade que enfrenta seu último ano do ensino médio e, também, luta para conseguir uma vaga em uma universidade na Califórnia, ideia rejeitada pela mãe.

Além de retratar os desafios da adolescência e se reconhecer em um novo mundo, o longa trata de um assunto delicado e verdadeiro: as relações conturbadas de mãe e filha. O filme traz um olhar afetivo e honesto das dificuldades nestes relacionamentos e, ainda, faz uma reflexão sobre a conexão que temos com nossas mães quando passamos para a vida adulta.

Disponível em: Netflix; Para alugar na Apple TV e Amazon Prime Video

Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!

Que tal uma sessão leve e musical? Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo! é a sequência do clássico Mamma Mia! e, desta vez, acompanha Sophie, um ano após a morte de sua mãe Donna. A jovem está prestes a cumprir o sonho de vida da sua mãe: reinaugurar o hotel que Donna criou quando era jovem, agora reformado. Para a abertura, ela convida seus três pais e as amigas de sua mãe, tudo enquanto lida com o relacionamento à distância com o seu marido Sky.

Com o reencontro dos pais e das amigas, vemos as lembranças da juventude de Donna, quando engravidou e teve que lutar para dar boas oportunidades a Sophie. O filme reflete os esforços e a ternura da maternidade, tudo enquanto somos recebidos pelas músicas clássicas do grupo Abba. Não tem programação melhor!

Disponível em: Star+, Amazon Prime Video, Globoplay e para alugar na Apple TV

Barbie

Sim, Barbie também é perfeito para uma sessão de Dia das Mães! O filme acompanha Barbie em uma jornada para o mundo real, indo para conhecer Sasha, a garota que costumava brincar com ela e, agora, perdeu a fé no mundo e vem afetando a ordem em Barbielândia. Na sua viagem, porém, ela também conhece Gloria, a mãe da garota, que hoje luta para manter a conexão com a sua filha adolescente.

O filme não é apenas um projeto de empoderamento feminino, mas mostra o amor por trás de uma mãe de adolescente, que apesar de ser afastada continua a pensar nela como antes.

Disponível em: Max