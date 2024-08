Paolla Oliveira exibe rosto sem filtros no Instagram e surpreende seguidores

O que poderia ser apenas uma selfie se tornou motivo de comemoração para Paolla Oliveira. Na última quarta-feira (28), a atriz postou uma sequência de cliques sem edição em seu perfil no Instagram para celebrar a notícia de que a plataforma acabará com os filtros que mudam o rosto dos usuários. Confira abaixo:

Paolla Oliveira celebra fim dos filtros no Instagram

“Hoje, minha selfie corajosa é para comemorar o fim dos filtros de usuários no Instagram (que até pode ser por motivos comerciais, mas são uma ótima oportunidade para nos reconectarmos e pensarmos no que queremos ser nas redes sociais)!”, escreveu na legenda do carrossel.

Paolla ainda falou sobre como mostrar a beleza natural ainda pode ser vista como um ato de coragem por muitas pessoas. “Filtros mágicos resolvem quase tudo em segundos, mas já sabemos que essa facilidade cobra caro! Cobra a paz com nossa autoestima e nossa sanidade mental”.

Essa não é a primeira vez que Paolla Oliveira exalta a beleza natural. Durante o Carnaval, ela falou abertamente sobre a pressão estética para desfilar com um corpo perfeito e como o mesmo não acontece com os homens.

Entenda o fim dos filtros do Instagram

Em uma decisão recente, a Meta, empresa responsável pelo Instagram decidiu que dará fim aos filtros criados por terceiros na plataforma. Dessa maneira, só ficarão disponíveis aqueles que a própria empresa criar, reduzindo drasticamente a quantidade de opções para mudar a aparência física em um post.

