Lily Collins usa marca brasileira na 4ª temporada de “Emily em Paris”; saiba qual

Na quarta temporada de “Emily em Paris” da Netflix, a personagem Emily, interpretada por Lily Collins, surgiu usando um macaquinho laranja e vermelho da marca brasileira Farm. A peça faz parte da collab entre a brasileira e a Adidas, e custa R$419,99 no site da marca.

O episódio em questão faz parte da 2ª parte da 4ª temporada, quando Emily está correndo nas ruas de Paris. O exercício físico queridinho do momento não poderia ficar de fora da série, que sempre lança tendências por meio da sua personagem fashionista.

Farm adentra o mercado internacional

A marca carioca está cada vez mais caindo na graça das gringas. Desde 2019, ano em que lançou tanto um site internacional quanto uma loja física no Soho, bairro de Nova York que abriga várias grifes renomadas, a expansão só vem aumentando. Em dezembro de 2023, a primeira loja própria na Europa foi aberta em Londres.

A marca almeja abrir 10 lojas por ano no exterior, garantindo sua estabilidade.

Enquanto no Brasil as peças custam em torno de R0, lá fora os valores chegam a casa dos R00, o que evita a competição com grandes nomes da fast-fashion, como H&M e Zara. Por isso, muitas famosas estão apostando nela, como Beyoncé, que usou um look composto de peças da Farm para o casamento de sua ex-assistente pessoal.

“Emily in Paris” e seu histórico fashionista

A série conta a história de uma americana que se muda para Paris a fim de trabalhar em uma empresa de marketing. A trama resgata o imaginário coletivo acerca da capital francesa ser um epicentro da moda, cultura e arte. A personagem de Lily está sempre com looks marcantes, investindo sempre em muitas cores e peças vibrantes do vestuário feminino.

Nesta quarta temporada, ela irá enfrentar desafios pessoais e profissionais na capital francesa. Para melhorar, também aproveita uma breve férias na Itália, onde mesmo descansando precisará confrontar questões relacionadas ao triângulo amoroso em que está envolvida.

