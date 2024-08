3 looks elegantes com camisa e saia para transformar seu estilo

Quem incorpora elementos clássicos em seus looks é conhecido por elegante. Entre os adeptos dessa estética, a moda da vez é vestir camisa e saia juntos para compor visuais sofisticados. Aqui, você confere inspirações de como usar essa combinação no dia a dia para transmitir todo seu requinte.

Look elegante com camisa e saia

A camisa é um clássico, mas é possível atualizar a peça com recortes e tecidos diferentes. Além disso, combiná-la com saia de cetim e salto preto te ajuda a reinventar a produção.

Visual sofisticado com camisa e saia para dias frescos

Em dias mais frescos, looks com estrutura leve e fluida são ideais para proporcionar elegância e conforto. Prova disso é a combinação acima, composta por saia midi, camisa listrada azul e branca, regata e acessórios em couro marrom, como bolsa e cinto, que acrescentam harmonia ao conjunto.

Composição estilosa com camisa e saia

Para quem gosta do estilo moderno, e não pretende ficar apenas no clássico, saiba que existem produções com camisa e saia que te ajudam a alcançar esse desejo.

O truque para conquistar esse visual é vestir peças mais estruturadas, optando por tecidos como couro e priorizando a cor preta, que traz uma estética contemporânea ao visual.

