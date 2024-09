Os melhores looks de Sylvie Grateau, de ‘Emily em Paris’

Com o lançamento da quarta temporada de Emily em Paris na Netflix, todos os holofotes estão voltados aos looks elegantes da personagem Sylvie Grateau. Interpretada pela atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, a personagem comanda os desafios e os contratos mais inusitados na agência de publicidade onde Emily Cooper trabalha.

É durante as cenas na famosa agência Grateau que Sylvie surge com combinações de looks para lá de elegantes, tanto para o ambiente de trabalho quanto para diversas reuniões e eventos sociais que exigem uma sofisticação e conforto à parte.

Aqui compilamos alguns dos melhores looks usados pela personagem que poderão transformar suas combinações para qualquer ocasião em sinônimo de sofisticação e elegância. Veja:

Os melhores looks de Sylvie Grateau em Emily In Paris

Look para o trabalho: conjunto de alfaiataria prateado

Se engana quem acredita que as texturas e cores não combinam com o ambiente corporativo durante a rotina de trabalho. Prova disso é que durante um dos episódios da segunda temporada da série, Sylvie não hesitou ao apostar em um conjunto de alfaiataria todo prateado para um dia intenso de reuniões na agência Grateau.

Nele, a publicitária atribui um ponto de cor ao usar uma camisa de tecido leve de cor verde, o que transforma a proposta do conjunto social monocromático em um look 100% formal mas sem parecer datado ou sóbrio demais.

Para os acessórios, os clássicos óculos escuros e a combinação de brincos e aneis em dourado e prateado ajudam a trazer equilíbrio para o look, sem pesar ou comprometer o conforto para um longo dia de trabalho.

Look para um encontro casual: vestido longo frente única

Procurando ideias de looks para um encontro casual? Eis aqui uma inspiração confortável e super descolada usada por Sylvie no quinto episódio da quarta temporada da série fashionista.

Usando um vestido de padronagem e recorte irregular, Sylvie usou e abusou dos acessórios ao apostar na peça que tem como foco principal um decote de frente única que permite exibir as costas e os ombros sem medo de ser feliz.

Ideal para dias de calor, o segredo deste look está nos acessórios de comprimento alongado, como o colar com pingente em madeira e a bolsa clutch de cor marrom que contrasta com as cores do vestido e da sandália de salto alto.

Look para um casamento: vestido sem alças e lenço

Se existe uma ocasião que pede um reforço elegante e sofisticado para o look, certamente, são as cerimônias e celebrações de casamento.

Durante a terceira temporada da série, Sylvie surgiu com um vestido sem alças nada básico que pode servir de inspiração para qualquer ocasião onde a formalidade é exigência no visual.

Para dar um toque de leveza ao vestido preto, a publicitária investiu em um lenço de cor off white que contrasta, de forma elegante, aos ombros e ao comprimento do vestido justo, sem parecer desconexo à combinação.

Outro detalhe que chama atenção do look são os seus acessórios: apesar de não aparecer usando maxi-acessórios, aqui, Sylvie investiu em um maxi-brinco de pedras claras e aneis dourados que ajudam a aprimorar o visual que antes, poderia parecer simples. Truque de styling!

Look para jantar com amigas: saia longa com fenda e blazer

Ousadia e sofisticação não faltam no repertório de Sylvie quando o assunto é um almoço ou jantar ao lado de amigas ou colegas de trabalho. Ao longo de quatro temporadas, é possível ver a francesa investindo em combinações surpreendentes ao comparecer em restaurantes ou coquetéis.

Durante um almoço com os integrantes de sua agência, a proprietária da Grateau combinou uma saia longa com fenda nada discreta a uma blusa estruturada de cor azul que foi ajustada ao corpo através de um cinto com fivela roxa. O truque de styling aqui utilizou da sobreposição de cores para que tanto os acessórios quanto as peças fossem combinadas sem parecer cafonas ou perdidas.

Porém, o toque final ficou mesmo para o blazer prateado – o mesmo usado por ela no primeiro look – que aqui, ganhou apenas os ombros da publicitária, como se fosse um chemise. Estilosas também repetem look!

Ansiosos para mais uma temporada de Emily Em Paris? Por aqui, estaremos de olho em todos os visuais dessa série que promete ainda muitas emoções e looks!

