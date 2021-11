11 vestidos azuis de Kate Middleton que adoraríamos ter no armário

Nos principais momentos de sua vida Kate Middleton escolheu azul para celebrar ocasiões. No seu noivado em 2010, com o príncipe William o vestido que a duquesa de Cambridge usava era azul marinho. Ao sair do hospital com o primeiro filho, príncipe George ,nos braços ela estava com um lindo vestido azul claro de bolinhas brancas. E uma das suas joias mais emblemáticas, o anel que foi de Lady Di, é de safira azul.

Veja também: William e Kate quebram protocolo real que protege herdeiros da família

Nesta semana, mais um exemplo de como a duquesa fica bem – e adora- azul: no evento Earthshot, da COP26 sobre mudanças climáticas e inovação global, a duquesa usou um vestido em tom royal da marca Eponine. A peça não é exatamente nova – o que tem tudo a ver com a bandeira da sustentabilidade levantada pelos duques de Cambridge. Segundo apontou o site What Wore Kate, o vestido integra a coleção primavera/verão de 2020 da marca.

Além de ser a sua cor favorita, azul é tradicionalmente a cor da realeza. Sendo participante da monarquia e amante da tonalidade, a companheira de William faz questão de usar sempre que tem oportunidade. Separamos várias ocasiões e que Kate brilhou de azul. Confira os vestidos:

Noivado com Príncipe William

Saída de maternidade com príncipe George

COP26

Passeios em família

Continua após a publicidade

Durante as gestações dos filhos

Eventos da realeza