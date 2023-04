5 modelos de jaqueta para seus looks de inverno

O clima esfriou e as coleções de outono/inverno já estão preenchendo as araras das lojas. Logo, chegou o momento de dar aquela checada no guarda-roupa e ver se temos o que é necessário para enfrentar as baixas temperaturas. Parafraseando a série Game of Thrones: “o inverno está chegando”! Para você não precisar pesquisar o que está bombando no setor das jaquetas, fizemos aqui na CLAUDIA uma seleção do que está na moda.

Alguns modelos estão no radar há uns anos, são clássicos e não temos que mexer em time que está ganhando. A personal stylist e especialista em moda Sara Brunelli explica que “as marcas têm endossado uma produção que é menos marcada por estações e coleções obrigatórias e mais por atemporalidade, necessidades e utilitarismo”.

As trends vão continuar existindo, mas é importante “incentivar o autoconhecimento e o consumo que não seja ditado pela nova estação, mas pelo que faz sentido pra você nessa nova estação”, pontua Sara. Dito isso, bora ver os lookinhos com as principais tendências de jaquetas para o outono/inverno 2023?

Como apontamos recentemente para a meia-estação, a jaqueta jeans um clássico! Existem modelos dos mais diferentes estilos, combina com tudo e sempre está em alta. “É uma daquelas peças que realmente vale um bom investimento: buscar bem e analisar com calma, porque dura uma vida”, completa Sara Brunelli. Este tipo de jaqueta vem forte, sobretudo nos tamanhos oversized e cropped.

Jaqueta de couro alongada (ou trench coat)

As modelagens alongadas dominaram as semanas de moda internacionais. Esse padrão deve continuar, e teremos extremos: roupas curtíssimas ou mais compridas. “E esse é um fenômeno não só das jaquetas, mas das blusas também! Muita gente tem reclamado inclusive que é impossível achar algo que não seja cropped ou over, e isso diz muito sobre a influência do street style nas grandes marcas”, explica a consultora. Prepare-se para ver trench coats e sobretudos dos mais diversos materiais, principalmente couro, bem ao estilo Matrix.

Jaqueta puffer

“Eu me joguei na puffer! São quentinhas, macias, confortáveis e estilosíssimas! Elevam um look na hora, dá para colocar por cima da roupa de academia ou com jeans e salto. Tem as muito oversized e as mais contidas, coloridas ou neutras”, aponta a especialista. Que tal testar essa tendência? É a peça statement favorita dos fashionistas.

Jaqueta biker

As Motomamis de plantão podem comemorar, a Rosalía vai adorar todo mundo com jaqueta biker. O disco da cantora espanhola ajudou e muito no movimento bikercore, estética fashionista com elementos de motociclistas. A Dior, Diesel, Saint Laurent e Alexander McQueen investiram nisso como referência para as coleções de inverno e estamos colhendo os frutos disso.

Jaqueta de pelúcia

A jaqueta de pelúcia está de volta, em diferentes propostas: trabalhada com couro, jeans ou toda peludinha. Acha esse modelo muito ousado? Ele é considerado uma peça statement, assim como as puffers. Então, vem de dica de stylist: “A melhor maneira de usar um item assim é entendendo as características da peça e não só a peça em si. Por exemplo: pense em como você usaria, nas cores que ela tem, modelagem. Vá desmembrando e combinando a partir disso.”

Outra sugestão ótima de Sara Brunelli é usar essa mentalidade também para roupas que têm um potencial alto de saírem de moda. Essa linha de pensamento “te deixa mais segura para pensar menos em ‘isso é da última estação’ e mais em ‘é uma jaqueta que eu amo usar’.” O last season está fora dessa equação, ok?